Si rimescolano le carte in Comunità montana della Valtrompia

Le carte si rimescolano in Comunità Montana. E a spostare gli equilibri, questa volta, è Marcheno. Durante l’Assemblea comprensoriale di ieri il sindaco Diego Bertussi ha annunciato l’uscita dalla minoranza di centrodestra e l’adesione a «Insieme per la Valtrompia», il gruppo civico che sostiene il presidente Massimo Ottelli. La maggioranza sale così a undici Comuni su diciotto: Sarezzo, Villa Carcina, Bovezzo, Nave, Caino, Marcheno, Irma, Tavernole sul Mella, Pezzaze, Collio e Bovegno.
Gli equilibri
Non un fulmine a ciel sereno, ma un altro tassello del percorso di avvicinamento tra Amministrazioni avviato dopo il Covid. «Ho sempre auspicato un allargamento della maggioranza fino a un gruppo unico» ha spiegato Bertussi, che ha maturato la scelta anche su indicazione del proprio partito. Ottelli lo ha ringraziato e guarda avanti: «Spero sia d’esempio per altre municipalità», mentre per il capogruppo Gianmaria Giraudini «è l’inizio di una possibile riorganizzazione». Ma la minoranza mette i puntini sulle i. Bruno Bettinsoli ricorda che la disponibilità a entrare nella gestione dell’ente era stata manifestata da tempo, senza arrivare a un’intesa. E il capogruppo Dario Zaretti chiarisce: «Non siamo arroccati su una posizione di opposizione dura». Nessuna frattura con Bertussi, dunque, e un dialogo aperto, purché si trovino condizioni condivise.
I collegamenti
Dalle geometrie politiche a quelle dei collegamenti, l’Assemblea ha guardato anche alla mobilità della valle. Giancarlo Gentilini, presidente dell’Agenzia del Tpl di Brescia, ha annunciato un servizio di trasporto a chiamata per i territori più isolati.
Sulla metropolitana il sindaco di Concesio Agostino Damiolini ha lavorato al confronto con il vicepresidente della Provincia e il vicesindaco di Brescia e, seconto quanto affermato da Ottelli ieri, «il finanziamento del Cipess per la progettazione del prolungamento verso Concesio è già nero su bianco in una delibera». Non ancora cantieri, quindi, ma un passo sul terreno della progettazione.
I servizi comunali
C’è poi la partita dei servizi comunali: Ottelli ha annunciato che entro fine anno si discuterà l’evoluzione di Sevat verso una società dedicata ai servizi tecnologici. Sul tavolo gas metano, igiene urbana, gestione del calore e cimiteri. Un confronto che guarda anche alla scadenza, fra circa due anni e mezzo, della convenzione sui rifiuti di dieci Comuni. Approvata, infine, la sesta variazione al bilancio 2026-2028 con la sola astensione di Concesio. Dup e bilancio di previsione 2027-2029 torneranno in Assemblea per l’approvazione il 5 novembre. Dario Fracassi ha infine surrogato Mirella Zanini come rappresentante di Collio in Comunità montana.