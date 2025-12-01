Concesio fa spesa... verde: acquistata l’area di via Emilia

Un tassello urbano destinato a cambiare volto, ma senza tradire la propria vocazione. Nella frazione di Pieve, tra via Emilia e via Veneto, il Comune di Concesio ha ufficializzato nei giorni scorsi l’acquisto di un’area di 2.780 metri quadrati dalla parrocchia, garantendo una prospettiva chiara per uno degli spazi verdi più frequentati del quartiere, che in futuro diverrà un grande parco. Un passaggio che, nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale, rappresenta molto più di una semplice operazione immobiliare: è un investimento sul futuro di una zona interessata da un nuovo dinamismo sociale.

La visione

«L’acquisizione riguarda una zona storicamente adibita ad area verde attrezzata – spiega il sindaco Agostino Damiolini –. Nel 2022 l’utilizzo era stato regolato con un contratto d’affitto. Constatata la disponibilità alla cessione, abbiamo valutato più conveniente procedere all’acquisto, considerando che la destinazione urbanistica non sarebbe cambiata negli anni».

L’importo versato dal Comune è pari a 70mila euro, cifra definita sulla base di una perizia tecnica indipendente. L’area è collegata al villaggio Marcolini, costruito nei primi anni Settanta e oggi interessato da un ricambio generazionale significativo. Nuove giovani famiglie, nuovi bambini, nuove esigenze di socialità: elementi che rendono gli spazi pubblici sempre più centrali nella qualità della vita del quartiere. Proprio per questo l’Amministrazione guarda già oltre.

«L’obiettivo a medio termine è unificare i due appezzamenti – aggiunge Damiolini –, quello appena acquistato e quello già di proprietà comunale, per creare un’unica grande area verde attrezzata di circa 7mila metri quadrati capace di rispondere ai bisogni di una parte rilevante del paese».

Nel breve periodo sono previsti interventi più immediati: l’incremento degli arredi urbani, una piantumazione più coerente con nuove essenze e, tra le ipotesi allo studio, anche la realizzazione di una nuova area dedicata ai cani. L’acquisto si inserisce in un quadro più ampio: Concesio conferma una disponibilità crescente di aree verdi pubbliche attrezzate - oggi 26 in tutto il territorio - per una superficie complessiva superiore ai 195mila metri quadrati cui si aggiungono gli oltre 230mila metri quadrati del bosco ricreativo del Monticello. Un patrimonio che porta il Comune a superare i 29 metri quadrati di verde per abitante.