Cittadinanze facili: sospesi due funzionari comunali

Si tratta dei responsabili degli uffici anagrafe di Collio e di Orzivecchi: le accuse sono di falso e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

10 ottobre 2026 2 ' di lettura

Il municipio di Collio Val Trompia - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti cittadinanze faciliarresti domiciliarifunzionari comunaliCollioOrzivecchi Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...