C’è un punto in cui l’aiuto sociale smette di essere procedura per farsi incontro puro, imprevedibile e umano. A Brescia, dal 2019, quel punto coincide con l’Unità di strada della Caritas Diocesana: il primo anello di una catena di solidarietà pensata per raggiungere chi vive ai margini dormendo all’aperto. La missione degli operatori e dei volontari si muove lungo tre direttrici: incontrare per offrire ascolto e relazione (farsi prossimi), agganciare e orientare verso i servizi (costruire ponti) e monitorare le fragilità emergenti (essere sentinelle), in un contesto cittadino segnato dalla crescita di nuove povertà sempre più silenziose e trasversali.
Ascolto
Da luglio 2023 il servizio si concretizza in un’uscita settimanale serale. A bordo di un’auto dedicata, un’équipe composta da operatori e volontari percorre i punti più sensibili della città, affiancando a questo appuntamento uscite periodiche svolte dai soli operatori o dai soli volontari. Un lavoro capillare condotto in sinergia con altre realtà bresciane che condividono stile e finalità, come «Il Calabrone - Bessimo», «il Cisom» e «Perlar».
Al 31 ottobre scorso, prima del grande freddo, 144 persone sono state incontrate e ascoltate nell’anno, a cui se ne aggiungono altre novanta rilevate sul territorio ma non ancora agganciate.
Il quadro
Per comprendere le trasformazioni della grave emarginazione adulta e l’avanzata di queste nuove fragilità sociali ed economiche, l’Unità di strada ha partecipato nel 2025 al progetto European Homelessness Counts. La rilevazione, condotta in otto dei 33 quartieri bresciani, ha censito 215 adulti e nessun minore.
La fotografia restituisce un fenomeno prevalentemente maschile (88,7%) e segnato da un progressivo invecchiamento: i censiti si concentrano nelle fasce d’età 50-64 anni (42,9%) e 30-49 anni (33,3%), dato che lascia presagire un aumento delle vulnerabilità sanitarie.
Sul piano della cittadinanza, accanto a un 35,3% di italiani, emerge un 58,7% di migranti non comunitari con status giuridici eterogenei, tra residenti temporanei, persone con pratiche in corso o prive di documenti.
Dall’indagine di Caritas Brescia emerge inoltre una forte solitudine: l’88,6% vive solo e quasi la metà (48,8%) dorme in spazi pubblici. Le strutture d’emergenza e gli alloggi temporanei coprono rispettivamente il 18% e il 35% dei censiti, operando a piena capienza ordinaria già nelle notti del conteggio.
Emarginazione cronica
Preoccupa anche la cronicità del fenomeno, con il 29,9% in strada da almeno cinque anni. Dietro queste storie si intrecciano fragilità multiple che oggi colpiscono anche chi fino a ieri aveva un lavoro o una rete familiare stabile, scivolando rapidamente verso l’esclusione: problemi di salute e dipendenze (48,8%), difficoltà economiche (41,1%), sfratti e rotture familiari (21,4%), fattori che richiedono risposte socio-sanitarie integrate.
Sul fronte dell’accoglienza, la rete diocesana continua intanto a rinnovarsi per fronteggiare una domanda di aiuto in costante aumento e sempre più complessa. Tra dicembre 2025 e aprile 2026, il servizio notturno invernale ha ospitato 135 persone (35 italiani e 100 stranieri).
L’11 novembre scorso ha riaperto in vicolo San Clemente la struttura che assicura alle persone senza dimora una cena calda, un posto letto e la colazione. Resterà aperta fino al 31 marzo.
Novità anche per il Rifugio Caritas: dopo aver accolto 47 persone nel 2026, lascia l’ex Seminario diocesano per trasferirsi nell’ex Casa di accoglienza delle Suore Missionarie della Nigrizia, in via Ardigò 8, offrendo 24 posti letto complessivi.