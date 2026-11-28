«Mio padre me l’ha insegnato quando ero piccolo: non puoi lasciare che qualcuno che viene a chiederti da mangiare se ne vada a mani vuote, se hai qualcosa dai qualcosa, se hai poco dai quel che puoi». E, alla fine, Aziz Atmalloglu lo fa da sempre, da quando nel 2006 ha aperto in piazzale Spedali Civili il suo Turkis Döner Kebap. Con lui, i familiari Faruk, Medina e Fatma Atmalloglu ed Erdal Cöcen, curdi di nazionalità turca.
Solo in tempi più recenti, dopo la pandemia, questa loro abitudine si è, per così dire, istituzionalizzata e, soprattutto, aperta al finanziamento spontaneo di due famiglie bresciane e di una terza persona curda. Ciascuno versa una somma. Ogni mese ci sono circa 250 euro da destinare ai pasti da offrire ai poveri, ai senzatetto e agli emarginati della zona. Un kebab e una bottiglietta d’acqua. «A spanne, metà delle persone che aiutiamo sono straniere, metà sono italiane».
Sostegno
Nell’esercizio di piazzale Spedali Civili arrivano tre, quattro, a volte cinque bisognosi. Se i fondi sono finiti, offrono gli Atmalloglu. Il fatto che in questo posto si offra cibo ai bisognosi è passato di bocca in bocca. La collaborazione tra i ristoratori curdi e le famiglie che li aiutano ha dato vita a una sorta di società. Nulla di registrato, semplicemente un modo di chiamare quest’iniziativa di sostegno e inclusione, che non ha colori né barriere religiose. Il nome scelto, in lingua curda, è Em hewra hevalên Xwedê ne. Letteralmente: noi siamo qui, amici di Dio. «Per noi curdi il credo diverso è un tema che non esiste – racconta Aziz –. Tra il nostro popolo si professano dodici religioni diverse. Noi siamo musulmani. Qui basta che chi entra sia una brava persona».
La famiglia bresciana
La famiglia della zona Nord di Brescia che per prima ha iniziato a finanziare il Turkis Döner Kebap preferisce l’anonimato, ma racconta volentieri la storia. «Solo perché, magari, può ispirare altre persone a dare una mano al nostro piccolo progetto – specificano marito e moglie –. Nel 2015 Mohammed, uomo nordafricano, si aggirava nei paraggi dell’ospedale. Dormiva all’aperto ed era malato. Lo conoscevamo perché era tra gli assistiti di un centro di accoglienza nel quale eravamo volontari. Un giorno lo incontrammo fuori dal negozio di kebab in brutte condizioni. Orinava sui tavolini. Gli chiedemmo di smettere: "Dai, entra, sii rispettoso, adesso prendiamo da mangiare". Gli offrimmo un panino e una bottiglia d’acqua». Mohammed morì nei mesi della pandemia. Poco dopo, l’idea di far nascere la «società».
Dio di tutti
«Siamo cattolici – proseguono i bresciani –, ma portiamo avanti questo progetto nel nome di un Dio che è padre di tutti. La viviamo come una piccola esperienza interreligiosa e interculturale. I nostri soci curdi sono davvero bravissimi. Non si curano del possibile ritorno negativo d’immagine derivante dal fatto che nel loro esercizio entrano senzatetto. E, in realtà, chi usufruisce dei pasti gratuiti si comporta sempre bene. Tutti fanno la fila, aspettano con educazione il momento di essere serviti. Anche Mohammed, prima di andarsene, aveva cambiato atteggiamento».