«Le luci, Babbo Natale, i sassi...»: a Vicenza il Natale è firmato Laba

Sei studenti e studentesse dell’accademia di belle arti bresciana hanno sviluppato la campagna natalizia ufficiale della città, ispirandosi a uno dei meme più amati: quello del bambino dello Zecchino d’Oro nel 1994

18 novembre 2026 2 ' di lettura

Uno dei poster sviluppati Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Libera Accademia di Belle ArtiLaba Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...