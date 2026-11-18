«Le luci, Babbo Natale, i sassi»: il tormentone del bambino vicentino allo Zecchino d’Oro nel 1994 è diventato il punto di partenza per la campagna ufficiale del Natale 2026 di Vicenza. A trasformare quel frammento di televisione in un progetto di comunicazione sono stati sei studenti e studentesse dell’Accademia di Belle Arti Laba di Brescia: Laura Brognoli, Giulia Cattaneo, Diletta Finato, Julian Montella, Giuseppe Noschese e Nicole Santarossa, studenti del triennio di Graphic Design & Multimedia coordinato da Diego Ruggeri.
Il concept
Il protagonista della storia è Giulio Bortolaso, che durante un’intervista con Cino Tortorella, conduttore dello Zecchino d’Oro, rispose alla domanda su cosa ci fosse di bello a Vicenza elencando, con il suo accento veneto, «le luci, Babbo Natale, i sassi». Una risposta spontanea e ingenua, tornata negli anni a circolare sul web e in televisione, fino a diventare un meme.
Da quella frase nasce il concept «Cosa c’è di bello a Vicenza? Le luci, Babbo Natale, i sassi», scelto dal Comune per raccontare il Natale cittadino. L’idea è stata sviluppata dagli studenti del terzo anno del corso di Art Direction della Laba, nell’ambito di un progetto didattico che li ha portati a confrontarsi con una committenza reale.
Poster, social e una web app con mappa interattiva
Il lavoro degli studenti non si è limitato alla definizione dello slogan. Il percorso ha compreso la costruzione della strategia di comunicazione, lo sviluppo del concept creativo e la progettazione di un sistema coordinato di materiali. La campagna comprende poster, formati orizzontali, brochure, rivista, flyer e contenuti per i social network. A questi si aggiunge una web app con una mappa interattiva. Un insieme di strumenti pensato per declinare il progetto su diversi supporti e canali di comunicazione.
La campagna è stata presentata nelle sale di Palazzo Trissino, sede del Comune di Vicenza, alla presenza delle istituzioni locali e dei rappresentanti dell’Accademia bresciana. Il Comune ha selezionato la proposta tra quelle sviluppate durante il percorso didattico, decidendo di adottarla per le iniziative natalizie del 2026.