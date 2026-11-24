La chiesa del Sacro cuore di Gesù e San Giuseppe a Corna di Darfo, meglio conosciuta come la chiesetta del Gleno, torna alla comunità. Sabato 28 alle 11 sono in programma l’inaugurazione e la benedizione dell’edificio, un luogo simbolo della memoria del disastro del Gleno, a seguito degli interventi di restauro conservativo e messa in sicurezza. Un appuntamento che si inserisce nelle commemorazioni del 103esimo anniversario della tragedia del 1° dicembre 1923, costata la vita a 356 persone.
L’intervento
I lavori, iniziati il 13 luglio scorso e conclusi il 20 novembre, sono stati realizzati grazie a un investimento di 211mila euro, di cui 100mila finanziati dalla Regione. L’intervento ha consentito di recuperare e mettere in sicurezza un edificio dal profondo valore storico, religioso e simbolico per la comunità di Corna e per la Vallecamonica. La chiesetta rappresenta infatti una testimonianza tangibile della tragedia che, oltre un secolo fa, sconvolse la Valle di Scalve e la Valcamonica. La conclusione del restauro permette di preservare questo patrimonio e garantirne la fruibilità nel tempo, restituendo ai cittadini un luogo di raccoglimento e ricordo.
Il significato
«Custodire questi luoghi – afferma Mariafrancesca Crea, consigliere con delega alla Cultura del Comune di Darfo – significa preservare le testimonianze della nostra storia e mantenere vivo il legame con le generazioni che ci hanno preceduto». La riapertura assume quindi un significato che va oltre il recupero architettonico, tramandando alle nuove generazioni la memoria di una delle pagine più dolorose della storia locale.
L’inaugurazione sarà accompagnata da una mostra fotografica e, alle 11.30, dalla celebrazione della Messa nella chiesetta. Sabato si terrà anche la terza edizione della Staffetta della memoria, con partenza alle 8.30 da Bueggio e tappe a Dezzo e Angolo Terme, prima dell’arrivo a Corna alle 11.20.
Le commemorazioni proseguiranno con l’accensione serale di «Luce per ricordare» sui ruderi della diga del Gleno e, domenica, con la fiaccolata da Pianezza a Bueggio.
Il 1° dicembre, anniversario della tragedia, le campane della Valle di Scalve suoneranno a distesa alle 7.15 e a Corna alle 7.40. A seguire, una preghiera e la deposizione di fiori al ponte sul Dezzo e, alle 20.30, lo spettacolo teatrale «Com’è forte il rumore del vento», nell’area adiacente la chiesetta.