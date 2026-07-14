La Diga del Gleno si illumina: tre giorni tra sport e memoria

Un fine settimana sospeso tra le emozioni dello sport di alta quota, il richiamo profondo della memoria storica e il valore della condivisione comunitaria. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, la Diga del Gleno – uno dei luoghi simbolo più toccanti e frequentati delle Orobie, a ridosso dei confini bresciani – si appresta a diventare il palcoscenico vivo di una serie di iniziative nate per valorizzare il territorio senza dimenticarne il passato.
Venerdì la «Gleno Vertical»
A dare il via al fine settimana ci penserà, venerdì sera alle 20.30, la seconda edizione della Gleno Vertical. La spettacolare gara di corsa in montagna in notturna vedrà gli atleti sfidarsi lungo un tracciato di circa 5 chilometri con un impegnativo dislivello positivo di oltre 500 metri, che da Vilminore sale dritto fino ai monumentali ruderi della diga crollata nel 1923.
All'arrivo, i podisti e il pubblico saranno accolti in un'atmosfera suggestiva: dalle 21.30 risuoneranno infatti le canzoni del Coro Ana Valle di Scalve, accompagnate da «Luce per Ricordare». L'installazione luminosa emozionale, nata per il Centenario del disastro e ora di proprietà del Comune, tornerà ad accendersi per unire il ricordo della tragedia a un messaggio di rinascita (le repliche successive saranno il 15 agosto e il 12 settembre).
Sabato l'Ultra Scalve Trail
Sabato 18 luglio i riflettori si sposteranno sulla quarta edizione della MUST - Memorial Ultra Scalve Trail, la grande kermesse di trail running curata da Fly-Up Sport.
Nata proprio nell'anno del Centenario (2023) per «fare memoria» attraverso la fatica e la bellezza della montagna, la competizione prevede due varianti che attraverseranno la splendida Piana del Gleno: la prova «lunga» da ben 47 chilometri (con 3.600 metri di dislivello positivo) e la «corta» da 23 chilometri (con 900 metri di dislivello).
Domenica il nuovo Chiosco
La chiusura del fine settimana, domenica 19 luglio, guarderà alla solidarietà e ai servizi per il turismo sostenibile. Spazio innanzitutto alla «Giornata del Sorriso», l'evento benefico promosso dall’associazione Il Sorriso di Michele, nata in memoria del giovane Michele Morzenti di Bueggio. Dopo la Santa Messa delle 10.30 in ricordo di tutti i giovani della Valle, alle ore 12.00 si terrà l'atteso taglio del nastro del nuovo Chiosco del Gleno. La struttura, fortemente voluta dal Comune di Vilminore, fungerà da punto di accoglienza stabile per i tantissimi escursionisti che ogni fine settimana salgono al bacino, migliorando la fruibilità dell'intera area.
Un programma corale gestito in modo unitario grazie alla neonata Commissione Gleno 1923, l'organismo istituito dal Comune per far dialogare enti, istituzioni e associazioni nella delicata sfida di coniugare la tutela della memoria storica con la sicurezza e lo sviluppo turistico della vallata.