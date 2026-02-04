Un altro tiktoker sceglie Brescia: Capuano apre una pizzeria in centro

Sorriso sul volto, mani nell’impasto e accento napoletano: Vincenzo Capuano, il pizzaiolo dalle forbici dorate (che usa sempre a favore di telecamera per tagliare le sue creature), arriva a Brescia. Diventato famoso sui social ma anche in televisione: le apparizioni di Capuano non sono rare nel programma Rai «È sempre Mezzogiorno». E con il suo motto «Vivere di pizza è meraviglioso» vuole deliziare i palati dei bresciani.

La nostra città sembra piacere ai tiktoker da milioni di follower che si trasformano in imprenditori: dopo New Martina, conosciuta per cover e vetrini per lo smartphone, adesso c’è un altro influencer partenopeo che investe a Brescia.

L’inaugurazione del nuovo ristorante è in programma giovedì 5 febbraio alle 18.30 in piazzale Cremona 7 in città: gadget in omaggio per i primi 100 clienti e pizza, pasta e patate gratuite per tutti.

Il sogno bresciano

Si fa chiamare Capvin, ha oltre un milione di follower su Instagram e Tiktok e ha aperto diverse sedi in Italia e Europa tra cui Berlino, Amsterdam, Singapore e Pristina; la prossima è Hong Kong.

«A pochi passi dal centro di Brescia sta per nascere il mio sogno» confessa l’influencer Vincenzo Capuano in un video postato sul suo profilo social. Il locale a Brescia conta oltre 200 posti e si sviluppa su due piani, oltre allo spazio esterno: «Il piano terra si affaccia su via Solferino, mentre quello superiore offre angoli “instagrammabili” con i simboli distintivi del brand e i motti più noti».

A rendere caratteristico il locale è l’immancabile verde, il colore che lo ha reso noto a tutto il mondo. «Instagrammabile» ma anche inclusivo: grazie alla presenza di tre forni, il ristorante sforna anche pizze senza glutine per i celiaci.

Chi è

Vincenzo Capuano nasce nel 1989 nel quartiere Scampia di Napoli e inizia la sua carriera sin da ragazzino. La passione per il mondo della pizza è tramandata da padre in figlio e ormai fa parte di lui; oggi Capuano rappresenta la terza generazione di maestri pizzaioli della sua famiglia che conta 33 ristoranti tra Europa e Asia.