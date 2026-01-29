Chi è New Martina e perché apre un negozio a Darfo Boario Terme

Carmen Fiorito, in arte New Martina, è un’influencer e imprenditrice italiana che, grazie al boom sulla piattaforma social Tiktok, è riuscita a trasformare il negozio di famiglia in un’azienda milionaria, aprendo anche una catena di negozi fisici in tutta Italia. L’ultimo – il decimo – apre sabato 31 gennaio alle 16, al centro commerciale Adamello di Darfo Boario Terme. «Stavolta non apro in una grande città, ma in un posto che ha rubato il mio cuore».

La sua storia

Nata a Napoli nel 1999, da piccola sogna di diventare ballerina. Dopo aver abbandonato gli studi da estetista, da adolescente inizia a lavorare nel negozio del padre che si occupa di vendita al dettaglio e all’ingrosso di telefonia. Da quel momento oltre ad appassionarsi al mondo dell’elettronica – in particolare smartphone, pellicole e cover – riesce anche ad avviare un vero e proprio business.

All’inizio, infatti, i social network sono solo il mezzo per pubblicizzare i prodotti del padre, cercando di raggiungere un pubblico di nicchia, ma la svolta arriva a settembre del 2022 quando, pubblicando con costanza su TikTok, riesce ad «andare virale» e raggiungere un inaspettato successo. Contro ogni aspettativa, inizia a generare milioni di visualizzazioni mostrando passo dopo passo il suo lavoro manuale che trasforma gesti quotidiani in contenuti capaci di generare.

La strategia marketing

I suoi contenuti iniziano a spopolare, non tanto per il procedimento del «martinizzare» uno smartphone, ma per i suoni presenti nei suoi contenuti, che rientrano nella categoria degli «Asmr» (Autonomous Sensory Meridian Response), togliere la pellicola, romperla in alcuni casi, il rumore dello spruzzino detergente, l'applicazione della cover, il picchiettare delle unghie.

Ogni pochi secondi un rumore che crea nell'utente la necessità di sentirne un altro.

I suoi contenuti hanno una «average view duration» (il tempo medio trascorso dagli utenti a guardare un video) molto alto (non è così facile averlo e soprattutto mantenerlo). Altro grande strumento di marketing sono i tiktok con i vip: Francesco Totti, Geolier, Emma Marrone, Angelina Mango e Gigi D'Alessio.

Il successo

Inizia così un successo che si traduce in fatturato: code infinite fuori dai negozi, adulti e bambini che chiedono foto e autografi, numerosi ordini. E gli affari decollano. Fiorito riesce in poco tempo a totalizzare milioni di follower sui social (oggi ne ha 10 milioni su TikTok e 1 su Instagram) e questo, oltre a tradursi in un grande aumento delle vendite online, la porta ad aprire una serie di negozi fisici, ampliando la sua attività nelle più grandi città italiane. NewMartina ha anche creato un suo marchio di cover e pellicole per telefoni.

Nel 2023 pubblica il suo primo libro, un’autobiografia dal titolo «New Martina. La mia storia, fenomeno per caso» (Epc Editore), e inizia a partecipare a progetti al di fuori del web: nel 2024 riceve anche un invito a partecipare al Festival di Sanremo per creare contenuti per i social. Appare poi anche in varie trasmissioni e talk show.