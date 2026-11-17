Una Pec alla ministra Locatelli e una al questore di Brescia per dare preavviso di una manifestazione il 5 dicembre a Salò. Non si fermano i familiari dei 27 utenti del Centro diurno disabili Villa Dalla Rosa, che il 1° febbraio prossimo dovranno lasciare la sede di Fasano del Garda per trasferirsi prima, per circa 20 mesi, in un immobile di Vobarno (l’ex filiale di Banca Intesa); e poi nella nuova sede in costruzione a Gavardo. I familiari ritengono entrambi questi ambienti inadeguati alle esigenze dei loro congiunti, persone di età comprese tra i 17 e i 60 anni con disabilità cognitive importanti, ovvero particolarmente bisognose di tranquillità oltre che di spazi verdi protetti per attività all’aria aperta.
Ma è sul trasferimento temporaneo a Vobarno che sono arrivati a scontrarsi con Fobap Anffas, che gestisce il Centro e assicura di aver fatto tutto il possibile per trovare le soluzione migliori, sottolineando, per voce del presidente Giorgio Grazioli, che l’immobile di Vobarno è «perfettamente adeguato dal punto di vista legislativo».
L’incontro
Peraltro una decina di giorni fa Fobap Anffas, registrando nel corso di una riunione il malcontento dei familiari degli utenti del Cdd, ha aperto a possibili alternative, dando loro un paio di settimane di tempo (non di più per la necessità di cominciare i lavori di sistemazione a Vobarno) per avanzare una proposta che ovviamente sarebbe stata valutata dagli enti competenti. La proposta è arrivata: si tratta dell’ex scuola di Raffa di Puegnago, messa a disposizione dal sindaco Silvano Zaninelli. Contestualmente, i familiari hanno dichiarato che il 1° febbraio non accompagneranno i propri congiunti nella sede provvisoria del Cdd.
Da parte sua, Fobap Anffas ha risposto che la strada dell’ex scuola di Raffa non è purtroppo percorribile: «Mancano 230 metri quadrati che secondo i familiari potrebbero essere compensati con una tensostruttura, ma questo significa costi altissimi e un lungo iter amministrativo per l’autorizzazione del nuovo volume col rischio di interruzione del servizio». Senza contare i già richiamati «impegni legati a un contratto di locazione».
La reazione
Dura la reazione dei familiari degli utenti del Cdd, che hanno scritto alla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli chiedendole «di favorire con urgenza un confronto concreto anche e non solo tecnico con gli enti competenti e i rappresentanti delle famiglie affinché vengano realmente valutate le alternative già individuate e sia garantita la continuità del servizio per tutti i 27 utenti, in un’unica sede realmente adeguata alle loro necessità e, ci sia consentito il termine, dignitosa».
Al questore Paolo Sartori, invece, è stato inviato il preavviso di manifestazione pubblica pacifica per il 5 dicembre, dalle 14 a Salò, al fine di «richiamare l’attenzione delle istituzioni e della cittadinanza sulla necessità di garantire la continuità del servizio per tutti i 27 utenti, insieme, in un’unica struttura deguata alle loro esigenze».
La questione rette
Ma non è tutto. Una terza Pec è stata indirizzata ai Comuni di residenza degli utenti per annunciare che, «per il periodo di mancata frequenza presso la sede di Vobarno, intendiamo sospendere il versamento della quota di partecipazione o compartecipazione economica a carico delle famiglie. Gli addebiti della quota sono pertanto fin d’ora formalmente contestati».
Il commento
Non nasconde l’amarezza per i «toni esasperati non da parte nostra» il presidente Grazioli, referente (a titolo volontario) di una realtà che da sessant’anni si occupa di disabilità con competenza e dedizione unanimemente riconosciute; e conclude: «A questo punto ci dicano le pubbliche autorità, che ci affidano gli utenti, cosa dobbiamo fare».