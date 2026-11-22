Dall’hotel di famiglia a Limone sul Garda al vertice di un gruppo alberghiero tra i primi dieci in Italia per fatturato. È il percorso intrapreso da Nicola Risatti, con una precisa visione: coniugare ospitalità all’insegna dei valori più autentici e servizi dal respiro internazionale, e di un impegno quotidiano per creare valore senza mai rinunciare ai valori. Anzitutto il rispetto delle persone, dipendenti e ospiti. Un progetto sviluppato con coerenza e ottimi risultati imprenditoriali, premiato con la più alta onorificenza per un imprenditore: la nomina nel 2021 a Cavaliere del Lavoro.
Risatti, classe 1965, presidente e ad di Blu Holding e di Blu Hotels Spa, nel 1993 a 28 anni fonda Blu Hotels insieme al cugino e attuale vicepresidente Fabrizio Piantoni. Sotto la sua guida la catena, inizialmente composta da 5 hotel, dopo otto anni ne conta 15. Il piano di espansione da lui avviato porta l’azienda a raggiungere nel 2010 un portafoglio di 24 hotel. Negli anni successivi si rafforza la posizione di Blu Hotels, grazie anche a collaborazioni con aziende italiane e multinazionali.
Tra le partnership, di rilievo quella con Cassa depositi e prestiti (Cdp) per la locazione di una delle più significative strutture ricettive in Salento. Con una capacità di accoglienza di oltre 3mila camere, registra un milione di presenze l’anno e si conferma ai primi posti nel ranking delle compagnie alberghiere in Italia. Occupa oltre 1.500 dipendenti. Il gruppo gestisce 32 strutture, tra hotel, villaggi e resort a 4 stelle su tutto il territorio nazionale, al mare, in montagna e sui laghi. Nel 2025 ha registrato ricavi per 84,3 milioni di euro, in crescita del 10,7%, con un Ebitda di 15,7 milioni. Nel primo semestre del 2026 la crescita ha superato il 22%. La progressiva presenza dei figli in azienda affianca all’esperienza dei fondatori una nuova generazione impegnata nella strategia, nella tecnologia e nell'evoluzione del modello gestionale.
Il viaggiatore contemporaneo cerca esperienze meno standardizzate, i soggiorni sono brevi, pur se molteplici. Come immagina il turismo italiano tra dieci anni e quale trasformazione deve affrontare il settore per continuare a creare valore economico senza perdere identità e capacità di accoglienza?
«Immagino un turismo sempre più orientato alla qualità dell’esperienza, alla personalizzazione e alla valorizzazione dei territori. La sfida sarà evolvere senza snaturare ciò che rende unica l’ospitalità italiana. Tecnologia, innovazione e sostenibilità saranno fondamentali, ma il vero valore continuerà a risiedere nelle persone, nella professionalità e nella capacità di accogliere. Dovremo saper rispondere a nuove esigenze, mantenendo autenticità e identità».
Un’impresa turistica vive del lavoro di molte persone, come garantire dignità e attrattività a queste professioni, e quali responsabilità ha un imprenditore nella formazione, nella crescita e nel benessere dei collaboratori?
«Le persone sono il cuore dell’ospitalità. In Blu Hotels investiamo nella loro crescita, formazione e benessere, perché rendere attrattivo il lavoro nel turismo significa offrire opportunità concrete. Lo dimostrano i nostri progetti: una nuova staff house a Ponte di Legno, dedicata ai collaboratori, e una nuova sede operativa sul Lago di Garda. Vogliamo creare ambienti in cui sentirsi valorizzati e parte di un progetto comune, perché la qualità dell’accoglienza nasce da chi la rende possibile».
Un cavalierato del Lavoro rappresenta un alto riconoscimento delle capacità imprenditoriali. Qual è la chiave operativa vincente da lei ispirata, e applicata dal Gruppo Blu Hotels?
«Il nostro modello imprenditoriale si fonda su una gestione centralizzata, capace di garantire efficienza, qualità e coerenza. Alla base della crescita di Blu Hotels ci sono valori imprescindibili: correttezza, trasparenza, rispetto delle persone e serietà nei rapporti professionali. Principi che hanno sempre guidato il nostro operato e che hanno trovato un importante riconoscimento nella nomina a Cavaliere. Crediamo che il successo di un’impresa si misuri anche nella capacità di crescere con integrità».
Il turismo produce ricchezza, occupazione e investimenti, ma può anche generare seri problemi ai territori e squilibri. Come conciliare presenze e redditività e attenzione agli aspetti sociali?
«Il turismo deve creare valore non solo per le imprese, ma anche per i territori e le comunità che le ospitano. La sfida è conciliare crescita economica, redditività e sostenibilità, evitando che l'aumento delle presenze comprometta gli equilibri locali. È fondamentale valorizzare le risorse del territorio, favorire l'occupazione e collaborare con le realtà locali. Credo che il successo di un'impresa turistica si misuri anche nella capacità di generare benefici concreti e duraturi per la comunità».
Un albergo non vende soltanto camere: interpreta e racconta un luogo. Come si può trasformare il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico di un territorio in un’esperienza autentica, evitando che tradizioni e prodotti tipici diventino una rappresentazione artificiale costruita per il turista?
«Credo che il modo migliore per raccontare una destinazione sia farla vivere attraverso esperienze genuine, senza forzature. In Blu Hotels cerchiamo di valorizzare le peculiarità di ogni località, anche attraverso la gastronomia, le tradizioni e la collaborazione con le realtà locali. L’obiettivo non è costruire esperienze artificiali, ma offrire agli ospiti l’opportunità di scoprire ciò che rende unico ogni luogo, mantenendo un equilibrio tra le aspettative del turista e la sua identità».
Sulla base della sua esperienza e dei risultati ottenuti, come esorterebbe un giovane a impegnarsi con fiducia nel mondo dell’ospitalità, in questa fase non privo di difficoltà e insicurezze?
«Ai giovani direi di affrontare questo settore con entusiasmo, curiosità e voglia di mettersi in gioco. Il turismo è un mondo dinamico, che richiede impegno, flessibilità e capacità di adattamento, ma offre anche grandi opportunità di crescita personale e professionale. Le difficoltà non devono scoraggiare, ma diventare uno stimolo a migliorarsi. La mia esperienza mi ha insegnato che con passione, determinazione e spirito di iniziativa è possibile costruire un percorso ricco di soddisfazioni».