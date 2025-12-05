I bresciani Risatti e Mensi sono tra i migliori imprenditori d’Italia

Roberto Ragazzi, Camillo Facchini

Il presidente di Blu Hotels e il Ceo di Lucchini Rs ricevono il premio di Forbes e Fiera Milano: «Hanno coniugato innovazione, qualità e sostenibilità»

2 ' di lettura

Ci sono anche due bresciani tra i 17 capitani d'impresa più innovativi secondo Forbes - Foto di Hunters Race su Unsplash

Ci sono anche due bresciani tra i 17 capitani d’impresa più innovativi e di successo dell’anno secondo Forbes. A Milano, nell’ambito dell’undicesima edizione del Ceo Italian Summit & Awards -appuntamento organizzato da Business International, la knowledge unit di Fiera Milano - sono stati premiati il Cavaliere del Lavoro Nicola Risatti, presidente e ad di Blu Hotels, e Augusto Mensi, Ceo di Lucchini Rs. Un doppio riconoscimento che conferma il dinamismo del tessuto imprenditoriale bresciano e la