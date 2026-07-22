Blu Hotels sbarca in Val Pusteria: rilevato il Family Home Alpenhof

Un investimento di 16 milioni di euro per rafforzare la propria leadership nell’ospitalità italiana. Blu Hotels accelera sul fronte della crescita e porta a termine una nuova operazione strategica rilevando il Family Home Alpenhof di Maranza, nel cuore della Val Pusteria. È l’ennesimo tassello di un piano di espansione che, acquisizione dopo acquisizione, sta ridisegnando la geografia del gruppo alberghiero di Salò, sempre più concentrato sulle destinazioni ad alta redditività dell’arco alpino e dei laghi del Nord Italia, senza rinunciare alle storiche presenze nelle principali località balneari.
L’operazione
L’acquisizione è stata completata in due fasi: a maggio con l’acquisto del 100% della società Alpenhof srl e, nei primi giorni di luglio, con il perfezionamento dell’acquisizione dell’immobile alberghiero. Il coordinamento dell’operazione è stato affidato a Mattia Risatti, figlio del presidente Nicola Risatti e chief strategy officer del gruppo.
Per la stagione estiva la gestione resterà all’attuale proprietà, mentre dall’inverno 2026-2027 l’hotel entrerà ufficialmente nel portafoglio Blu Hotels, portando a 31 il numero delle strutture del gruppo.
La crescita del gruppo
Quello di Blu Hotels è un percorso di espansione sostenuto da conti in crescita e da una domanda turistica che continua a premiare il modello sviluppato dalla società guidata dai cugini Nicola Risatti e Fabrizio Piantoni.
Con questa acquisizione diventano 31 le strutture a disposizione della catena Blu Hotels, gruppo alberghiero con sede a Salò. Il 2025 si era chiuso con ricavi pari a 84,3 milioni, in crescita del 10,7% rispetto ai 76,2 milioni del 2024; un Ebitda a 15,7 milioni, contro i 14,6 milioni dell’anno precedente (+7,6%), mentre il tasso di occupazione delle strutture aveva raggiunto il 70,88%, in lieve miglioramento rispetto al 70,34% del 2024. Il trend positivo è proseguito anche nei primi mesi del 2026. Nel primo semestre il fatturato è salito a 38 milioni di euro, contro i 30,9 milioni dello stesso periodo del 2025, con un incremento del 22,7% pari a oltre 7 milioni di euro.
«Nel primo semestre 2026 registriamo un incremento di fatturato di 7 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il risultato è frutto di un’eccellente stagione invernale e di un avvio della stagione estiva particolarmente positivo – sottolinea il Cavaliere del Lavoro Nicola Risatti –. I numeri conseguiti nel 2025 confermano lo sviluppo del Gruppo e il consolidamento del nostro posizionamento nel mercato dell’ospitalità italiana».
Il Family Home Alpenhof dispone di 49 camere e oltre 4 mila mq dedicati ai servizi per le famiglie, tra aree gioco, spazi wellness e attività outdoor, oltre alla posizione strategica ai piedi del comprensorio sciistico Gitschberg.