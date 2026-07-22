Giornale di Brescia
Abbonati
Imprese
Economia
ImpreseGDB+

Blu Hotels sbarca in Val Pusteria: rilevato il Family Home Alpenhof

Nel complesso l’investimento è di 16 milioni. Il gruppo ora ha 31 strutture ricettive sparse in tutta Italia
Roberto Ragazzi

Roberto Ragazzi

Giornalista

In Val Pusteria Blu Hotels ha acquistato il Family Home Alpenhof
In Val Pusteria Blu Hotels ha acquistato il Family Home Alpenhof

Un investimento di 16 milioni di euro per rafforzare la propria leadership nell’ospitalità italiana. Blu Hotels accelera sul fronte della crescita e porta a termine una nuova operazione strategica rilevando il Family Home Alpenhof di Maranza, nel cuore della Val Pusteria. È l’ennesimo tassello di un piano di espansione che, acquisizione dopo acquisizione, sta ridisegnando la geografia del gruppo alberghiero di Salò, sempre più concentrato sulle destinazioni ad alta redditività dell’arco alpino e dei laghi del Nord Italia, senza rinunciare alle storiche presenze nelle principali località balneari.

L’operazione

L’acquisizione è stata completata in due fasi: a maggio con l’acquisto del 100% della società Alpenhof srl e, nei primi giorni di luglio, con il perfezionamento dell’acquisizione dell’immobile alberghiero. Il coordinamento dell’operazione è stato affidato a Mattia Risatti, figlio del presidente Nicola Risatti e chief strategy officer del gruppo.

Per la stagione estiva la gestione resterà all’attuale proprietà, mentre dall’inverno 2026-2027 l’hotel entrerà ufficialmente nel portafoglio Blu Hotels, portando a 31 il numero delle strutture del gruppo.

La crescita del gruppo

Quello di Blu Hotels è un percorso di espansione sostenuto da conti in crescita e da una domanda turistica che continua a premiare il modello sviluppato dalla società guidata dai cugini Nicola Risatti e Fabrizio Piantoni.

Con questa acquisizione diventano 31 le strutture a disposizione della catena Blu Hotels, gruppo alberghiero con sede a Salò. Il 2025 si era chiuso con ricavi pari a 84,3 milioni, in crescita del 10,7% rispetto ai 76,2 milioni del 2024; un Ebitda a 15,7 milioni, contro i 14,6 milioni dell’anno precedente (+7,6%), mentre il tasso di occupazione delle strutture aveva raggiunto il 70,88%, in lieve miglioramento rispetto al 70,34% del 2024. Il trend positivo è proseguito anche nei primi mesi del 2026. Nel primo semestre il fatturato è salito a 38 milioni di euro, contro i 30,9 milioni dello stesso periodo del 2025, con un incremento del 22,7% pari a oltre 7 milioni di euro.

«Nel primo semestre 2026 registriamo un incremento di fatturato di 7 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il risultato è frutto di un’eccellente stagione invernale e di un avvio della stagione estiva particolarmente positivo – sottolinea il Cavaliere del Lavoro Nicola Risatti –. I numeri conseguiti nel 2025 confermano lo sviluppo del Gruppo e il consolidamento del nostro posizionamento nel mercato dell’ospitalità italiana».

Il Family Home Alpenhof dispone di 49 camere e oltre 4 mila mq dedicati ai servizi per le famiglie, tra aree gioco, spazi wellness e attività outdoor, oltre alla posizione strategica ai piedi del comprensorio sciistico Gitschberg.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Family Home AlpenhofVal PusteriaBlu Hotels

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ
Impara l’inglese in un meseImpara l’inglese in un mese

La nuova edizione in cinque volumi è in edicola con il GdB ogni giovedì fino al 20 agosto.

SCOPRI DI PIÙ
Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanzaIl tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza

Con GDB replica + Tablet hai il Giornale di Brescia sempre con te, anche lontano da casa.

SCOPRI DI PIÙ