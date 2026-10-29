Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Castenedolo, è morto l’anziano che si è sentito male in bicicletta

L’uomo, 83 anni residente in paese, era caduto nel primo pomeriggio di oggi in via Monte Psubio. È deceduto in ospedale
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

L'ingresso di Poliambulanza - © www.giornaledibrescia.it
L'ingresso di Poliambulanza - © www.giornaledibrescia.it

Non c’è stato nulla da fare per l’anziano di Castenedolo che nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 29 ottobre, si è sentito male mentre percorreva via Monte Pasubio in bicicletta. L’uomo, 83 anni residente proprio nella frazione di Capodimonte, era stato soccorso da alcuni dipendenti delle aziende della zona e poi trasportato in ospedale alla Poliambulanza, dove è deceduto

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
maloremortobiciclettaCastenedolo
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...