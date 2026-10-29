Non c’è stato nulla da fare per l’anziano di Castenedolo che nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 29 ottobre, si è sentito male mentre percorreva via Monte Pasubio in bicicletta. L’uomo, 83 anni residente proprio nella frazione di Capodimonte, era stato soccorso da alcuni dipendenti delle aziende della zona e poi trasportato in ospedale alla Poliambulanza, dove è deceduto.
Castenedolo, è morto l’anziano che si è sentito male in bicicletta
L’uomo, 83 anni residente in paese, era caduto nel primo pomeriggio di oggi in via Monte Psubio. È deceduto in ospedale
L'ingresso di Poliambulanza - © www.giornaledibrescia.it
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