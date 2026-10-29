Castenedolo, accusa un malore in bici: grave un anziano

Le sue condizioni sono molto gravi, ma se i suoi cari possono ancora sperare il merito è di chi si è precipitato subito in strada per soccorrerlo quando a causa di un malore improvviso è caduto dalla sua bici. Un uomo anziano di Castenedolo è stato trasferito in codice rosso alla Poliambulanza, dove è ricoverato.
L’incidente è avvenuto oggi, giovedì 29 ottobre, a Castenedolo, nella frazione di Capodimonte, in via Monte Pasubio. Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia locale del paese, l’uomo sarebbe caduto da solo. I primi a soccorrerlo sono alcuni dipendenti delle aziende della zona, che avevano effettuato il corso di primo soccorso. L’anziano è stato poi affidato alle cure del personale sanitario e trasportato alla Poliambulanza.