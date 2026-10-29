Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Castenedolo, accusa un malore in bici: grave un anziano

L’uomo, residente in paese, è stato soccorso da alcuni dipendenti delle aziende di via Monte Pasubio in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e del personale sanitario
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Un'ambulanza, foto d'archivio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Un'ambulanza, foto d'archivio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Le sue condizioni sono molto gravi, ma se i suoi cari possono ancora sperare il merito è di chi si è precipitato subito in strada per soccorrerlo quando a causa di un malore improvviso è caduto dalla sua bici. Un uomo anziano di Castenedolo è stato trasferito in codice rosso alla Poliambulanza, dove è ricoverato.

L’incidente è avvenuto oggi, giovedì 29 ottobre, a Castenedolo, nella frazione di Capodimonte, in via Monte Pasubio. Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia locale del paese, l’uomo sarebbe caduto da solo. I primi a soccorrerlo sono alcuni dipendenti delle aziende della zona, che avevano effettuato il corso di primo soccorso. L’anziano è stato poi affidato alle cure del personale sanitario e trasportato alla Poliambulanza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
malorebiciclettaanzianoospedaleCastenedolo
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...