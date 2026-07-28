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Pericolo Legionella, ecco le buone pratiche

Oltre 4600 casi in Italia nel 2024. I consigli di Avr e Aqua Italia per fare prevenzione
Il batterio della malattia del legionario
Il batterio della malattia del legionario

Con l'arrivo dell'estate e l'aumento delle temperature, torna alta l'attenzione sulla prevenzione della Legionella pneumophila, un batterio che può rappresentare un rischio per la salute se non vengono adottate adeguate misure di controllo e manutenzione.

A confermare la necessità di rafforzare le attività di prevenzione sono i dati dell’Istituto Superiore di Sanità: nel 2024 in Italia sono stati notificati oltre 4.600 casi di legionellosi, con una media superiore a dieci casi al giorno e un incremento significativo rispetto all’anno precedente. L’incidenza risulta inoltre più elevata nelle regioni del Nord e tra la popolazione over 60.

La patologia

L'insidia può nascondersi nella "nebbia" della doccia
L'insidia può nascondersi nella "nebbia" della doccia

La Legionella è un batterio che può proliferare negli impianti idrici, soprattutto quando l'acqua ristagna e si mantiene a temperature comprese tra i 20 °C e i 50 °C. È presente in serbatoi, tubature, docce, rubinetti, torri di raffreddamento, vasche idromassaggio e impianti di climatizzazione con acqua.

La trasmissione avviene esclusivamente attraverso l'inalazione di minuscole goccioline d'acqua (aerosol) contaminate. Non si trasmette bevendo acqua contaminata, né attraverso il contatto diretto tra persone o con gli animali.

Inalare piccole goccioline d'acqua mette in contatto con il batterio
Inalare piccole goccioline d'acqua mette in contatto con il batterio

L'infezione può causare la legionellosi, che si manifesta principalmente in due forme: malattia del legionario (grave forma di polmonite con febbre alta, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari e malessere generale); febbre di Pontiac (una forma più lieve che provoca sintomi simili a quelli influenzali e tende a risolversi spontaneamente).

Le persone più a rischio sono gli anziani, i fumatori, i soggetti con malattie croniche e chi ha un sistema immunitario indebolito.

La prevenzione

Avr e Aqua Italia, associazioni federate Anima Confindustria, rinnovano l'invito agli amministratori di condominio e ai cittadini a non abbassare la guardia e a promuovere una corretta gestione degli impianti idrici condominiali, elemento fondamentale per ridurre il rischio di proliferazione del batterio.

La manutenzione programmata degli impianti è la prima prevenzione
La manutenzione programmata degli impianti è la prima prevenzione

La prevenzione passa infatti da semplici ma importanti accorgimenti: una manutenzione programmata degli impianti, il controllo delle temperature dell'acqua, la prevenzione dei ristagni e l'adozione di procedure adeguate in caso di lunghi periodi di inutilizzo degli edifici.

La guida

Per supportare amministratori, condòmini e professionisti del settore, Avr e Aqua Italia hanno realizzato la guida «Legionella e condomini», in collaborazione con Anaci e Ats Città Metropolitana di Milano, un documento divulgativo che raccoglie informazioni chiare, indicazioni operative e risposte ai dubbi più frequenti sulla gestione del rischio Legionella negli edifici residenziali.

La guida affronta, tra gli altri, temi quali: cos'è la Legionella e come si trasmette; quali sono gli impianti maggiormente interessati; quali responsabilità ricadono sugli amministratori di condominio; quali comportamenti adottare per una corretta prevenzione; come gestire gli impianti dopo periodi di scarso utilizzo.

«Fare prevenzione significa prima di tutto fare informazione. Una corretta conoscenza del fenomeno consente di adottare comportamenti efficaci e di programmare gli interventi necessari, contribuendo a tutelare la salute delle persone e a garantire la sicurezza degli edifici», sottolineano Avr e Aqua Italia.

La guida rappresenta uno strumento di facile consultazione, pensato per trasformare un tema tecnico in informazioni accessibili e immediatamente applicabili nella gestione quotidiana dei condomini.

Avr e Aqua Italia invitano amministratori, professionisti e cittadini a scaricare gratuitamente la guida o a consultare il sito www.anima.it/legionella, nella convinzione che una maggiore cultura della prevenzione rappresenti il primo passo per ridurre il rischio di esposizione alla Legionella.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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legionella
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