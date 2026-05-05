Case popolari: a Chiari varato un maxi piano da 16,5 milioni
Intervento per riqualificare 160, alloggi con fondi destinati all’efficientamento energetico e al rilancio dell’edilizia pubblica
Daniele Piacentini
Il taglio del nastro - © www.giornaledibrescia.it
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
News in 5 minuti
Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.
Canale WhatsApp GDB
Breaking news in tempo realeSeguici