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Case popolari: a Chiari varato un maxi piano da 16,5 milioni

Intervento per riqualificare 160, alloggi con fondi destinati all’efficientamento energetico e al rilancio dell’edilizia pubblica
Daniele Piacentini
Il taglio del nastro - © www.giornaledibrescia.it
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