A Carpenedolo apre la casa per chi fatica ad abitare da solo

La Residenza «Enrico Cavalli» accoglie dieci adulti con disabilità e seguiti da educatori qualificati nel percorso di vita indipendente. Il progetto ha coinvolto molti soggetti e realtà locali

Marco Zanetti 29 ottobre 2026 2 ' di lettura