Le telefonate del falso incidente, i finti tecnici che bussano alla porta, le richieste urgenti di denaro da parte di presunti appartenenti alle forze dell'ordine. Sono alcuni dei raggiri sui quali i carabinieri hanno messo in guardia i cittadini di Gratacasolo, frazione di Pisogne, nel corso di un incontro dedicato alla prevenzione delle truffe, con particolare attenzione a quelle ai danni degli anziani.
L'appuntamento si è svolto ieri, venerdì 27 novembre al Centro culturale Le Macine, dove il comandante dei carabinieri di Pisogne, il maresciallo ordinario Andrea Musicco, ha incontrato i residenti per spiegare come riconoscere i tentativi di raggiro e come comportarsi per non cadere nella trappola. L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l'Amministrazione comunale.
Durante la serata sono state illustrate le principali tecniche utilizzate dai truffatori: dal familiare che avrebbe provocato un incidente e avrebbe bisogno di soldi, al falso tecnico che si presenta a casa, fino alle frodi telematiche e ai raggiri porta a porta.
Il consiglio è soprattutto quello di non farsi prendere dalla fretta e dalla paura. Anche quando le richieste sembrano urgenti, è importante mantenere la calma, non consegnare denaro o oggetti di valore e non aprire la porta a persone sconosciute. I carabinieri hanno inoltre ricordato che le forze dell'ordine e gli avvocati non chiedono pagamenti a domicilio attraverso queste modalità.
In caso di telefonate sospette, visite inattese o tentativi di truffa, l'invito è a contattare subito il 112. La segnalazione tempestiva può aiutare a prevenire altri episodi e a proteggere le persone più esposte a questo tipo di raggiri.