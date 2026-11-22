I carabinieri stavano cercando un’auto a noleggio segnalata. Si sono imbattuti in tre finti poliziotti in fuga da un’abitazione dopo aver tentato la più classica delle truffe. Per due è scattato l’arresto. Il terzo è riuscito a darsi alla fuga. È successo lo scorso martedì a Castegnato. Puntuale l’intervento della pattuglia della Compagnia di Chiari. I carabinieri, oltre a bloccare i due truffatori, hanno ritrovato anche l’auto segnalata come oggetto di appropriazione indebita da parte di una compagnia di autonoleggio.
I due arrestati sono entrambi residenti nella provincia di Monza e Brianza, hanno 22 e 27 anni. Sono accusati di tentata truffa. Il terzo, al momento latitante, anche di rapina impropria per aver spinto e mandato a terra il proprietario di casa dopo averlo derubato. L’uomo è stato soccorso e portato al Sant’Anna per le medicazioni.