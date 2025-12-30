Capodanno in piazza per i bresciani: cosa fare dalla Loggia alle Valli

Il Capodanno di piazza, un tempo appannaggio delle capitali d’Europa e delle metropoli del globo – vedasi l’iconica Ball Drop a Times Square – ha conquistato anche i bresciani. Ed è diventato negli ultimi anni un’attesa consuetudine pure nella nostra provincia, con una costellazione di appuntamenti per la serata di San Silvestro a base di musica, brindisi e condivisione all’aperto.

L’appuntamento di maggior richiamo è sicuramente «Music is power» (per dirla con Richard Ashcroft), concertone in piazza Loggia, dove sono attesi ben 110 musicisti, fra collettivi, band e solisti. Una maratona per un pubblico di 5mila (questa la capienza prevista), che prenderà il via alle 21 e proseguirà oltre il brindisi di mezzanotte. Alla regia della serata il Comune, l’associazione Festa della Musica e Radio Bresciasette, che oltre a trasmettere in diretta la maratona musicale, porterà live i propri dj, per il gran finale di nottata.

Sul Garda

Capodanno sul lago

Sarà un Capodanno ad alto volume anche sul lago. A Desenzano l’appuntamento, domani sera, è in piazza Matteotti: dalle 21.30, con Radio Studio Più, una lunga festa a cielo aperto con musica, animazione e dj set fino a notte inoltrata. A Moniga, invece, il ritrovo è in piazza San Martino, dove l’amministrazione comunale ha organizzato uno spettacolo musicale con i Coast to Coast dalle 23 all’1. Qui sarà attiva anche la pista di pattinaggio, per aggiungere un tocco di magia in più all’ultima notte dell’anno.

Le hit che hanno fatto ballare intere generazioni, il countdown in riva al lago e, allo scoccare della mezzanotte, lo spettacolo pirotecnico che illuminerà il golfo. A Salò la notte di San Silvestro si conferma spettacolare. Per la cittadina gardesana è una tradizione consolidata, capace di richiamare centinaia di partecipanti – soprattutto giovani, ma non solo – anche dai centri vicini. La serata di domani prenderà il via alle 20.30 al Giardino Baden Powell, sul lungolago, con un dj set dedicato alla disco dance degli anni Novanta e Duemila. E a mezzanotte, per salutare l’arrivo del 2026, il cielo del golfo si illuminerà grazie ad un suggestivo spettacolo pirotecnico.

A pochi chilometri di distanza anche Toscolano Maderno rinnova l’appuntamento per salutare l’anno nuovo a bordo lago. Appuntamento nell’area attrezzata e coperta dell’ex campo ippico, dove a partire dalle 22.30 prenderà vita una lunga notte di musica, divertimento e condivisione a ingresso libero. Ad accendere l’attesa sarà il live dei The Four Fingers, mentre dopo il brindisi di mezzanotte, la festa proseguirà fino alle 3 con dj set e animazione a cura di Radio 51.

In montagna

Capodanno in montagna

In Valle Camonica il benvenuto al nuovo anno avrà sapore di favola, soprattutto se saranno confermate le previsioni meteo e fiocchi candidi provvederanno finalmente ad imbiancare i pendii, ma anche i tetti delle abitazioni.

Si rinnoverà in primis il rito della fiaccolata dei maestri di sci lungo la pista del Corno d’Aola. Uno spettacolo che sarà preceduto, dalle 14 fino alle 20, dall’après-ski sulle piste della cabinovia Ponte di Legno. In centro al paese, infine, i festeggiamenti proseguiranno in piazza XXVII Settembre, dalle 22 alle 2 col djset di Elena Tanz.

Anche il Comune di Boario invita tutta la cittadinanza – famiglie, bambini, giovani e adulti – in piazzale Einaudi dalle 22 per un San Silvestro a base di musica, divertimento e il countdown ufficiale prima del brindisi collettivo. A Vezza d’Oglio, si festeggia l’arrivo del 2026 in Piazza 4 Luglio 1866 con una notte di musica, luci e brindisi sotto il campanile, sempre dalle 22.

Di comprensorio in comprensorio, anche Borno si appresta a dare il benvenuto al 2026. Ad accendere la piazza domani sera sarà un grande party che proseguirà fino alle 4 del mattino. In questo caso l’ingresso alla serata promossa dalla Pro Loco è a pagamento al costo di 15 euro.

Passando, infine, in Valsabbia, a Bagolino la Pro Loco raduna tutti in piazza Marconi per ballare e brindare dalle 22.30 all’1 col dj set di LeoB.

Nella Bassa

Scendendo di quota, senza perdere l’entusiasmo, anche la pianura ha apparecchiato per il 2026 un benvenuto coi fiocchi. Chiari si prepara a vivere la prima festa di piazza dopo anni. L’iniziativa è voluta dall’Amministrazione, insieme a diverse realtà. Per il sindaco Gabriele Zotti «Chiari si merita questo e molto altro. Ci vediamo, con abitanti e visitatori, domani sera a partire dalle ore 22 in piazza Martiri della Libertà, per festeggiare tutti insieme con ingresso gratuito e tantissime sorprese». Il menù della serata è particolarmente ricco: bar e ristorazione, animazione, giochi di luce e scenografie, oltre a musica e balli, con il format «Carica 90’».

La pista di pattinaggio a Chiari

A Roccafranca la piazza si trasferirà nella... palestra comunale in piazzale Avis. La serata, organizzata dal Municipio in collaborazione con Power Up Dance, prenderà il via alle 21 e sarà animata dalla musica di Germano e Fausto che accompagneranno i presenti fino al brindisi di mezzanotte.

Altre proposte

«Per consentire a tutti di stare in compagnia, evitando che qualcuno sia costretto a trascorrere da solo l’ultimo dell’anno, e per accogliere il 2026 all’insegna dello spirito di comunità»: è la sindaca di Gambara Tiziana Panigara a riassumere l’obiettivo principale della festa organizzata per il 31 dicembre nella palestra comunale. Sono 105 le persone iscritte, che si daranno appuntamento attorno alle 20.30 per vivere insieme la chiusura del 2025 e l’inizio dell’anno che verrà. Ci saranno la pista da ballo con il dj, tavoli preparati, un piccolo rinfresco, un dolce e una bottiglia di spumante per festeggiare la mezzanotte. Chi lo desidera è libero di portarsi vivande da casa. L’ingrediente fondamentale, in palestra, sarà la voglia di stare insieme: «La volontà è organizzare un momento di festa e allegria che, nella sua semplicità, sia l’occasione per stare insieme e apprezzare il bello dell’essere comunità», chiude la sindaca.

E se il Capodanno non ha età, a Travagliato è nata un’iniziativa che mette al centro gli over 60. L’evento, ideato dall’assessore Fausto Santi in collaborazione con l’associazione «Gruppo in cammino», sarà ospitato sulla piattaforma di pattinaggio del palazzetto di via IV Novembre. Dalle 21 all’1.30 il programma prevede intrattenimento con dj, balli e un brindisi con panettone allo scoccare della mezzanotte. «L’iniziativa ha riscosso subito grande entusiasmo con oltre 115 adesioni – commenta l’assessore –. Sarà una bella serata per stare insieme e festeggiare in compagnia».

Il Santuario Madonna della Stella di Cellatica propone, infine, un «ultimo dell’anno solidale» a favore dei cristiani di Terra Santa. Il programma prevede alle 20 la preghiera, seguita alle 21 da una cena condivisa. La somma raccolta sarà destinata al sostegno delle scuole cattoliche in Cisgiordania.