A Capodanno musica in piazza Loggia con Radio Bresciasette
Una grande festa all’insegna della buona musica animerà piazza della Loggia la notte di Capodanno. Il party «Music is power» partirà alle 21 con una maratona collettiva di artisti e band, per un totale di 110 musicisti. Il format è nato dalla collaborazione tra il Comune di Brescia, Radio Bresciasette e l’Associazione Festa della Musica.
La vera particolarità di quest’anno è la condivisione del palco: gli artisti creeranno infatti combinazioni, rinunciando al proprio repertorio per reinterpretare hit senza tempo, unendo voci e strumenti per intrattenere gli spettatori.
Gli artisti
Si alterneranno Superdownhome, Slick Steve & The Gangsters, Tijuana Horror Club, The Bonebreakers e Bombetta Swing, in un percorso che fonderà rock’n’roll, blues e swing. Non mancheranno i cantautori, come Ettore Giuradei, Dellino Farmer, Isaia Mori, Daniele Gozzetti, Nick Garrapatero, Alessandro Ducoli e Stefano Rizzo, sostenuti da una band composta da Valerio Gaffurini, Rocco Bortoletto, Daris Trinca, Carlo Gorio, Michele Coratella, Gianluca Gabriele e Giordano Ceresoli.
La terza formazione porterà sul palco le anime folk, country, irish e celtic di Andrea Van Cleef, Hellfred & The Riverjumpers, White Fence, The Crowsroads, Winin’ Boys e Simone Grazioli. La quarta unirà Claudia Is On The Sofa, Saraluce, Laura Sirani e Allegramente Drammatica insieme a Vittoria Izzo, Laura Costantino, Davide Bonetti, Stefano Silvestri e Martin Santoro.
Il percorso proseguirà con Diluvio Festival, che coinvolge alcune delle voci più giovani della scena indipendente: Ella Codesta, Arthur Lisko, Eyes Be Quiet, Marea, Paolo Lazzaroni, Alessandro Zappulli, Rey Mago e Micymyao. Poi sarà il turno dei Rusty Brass, un collettivo street interamente composto da ottoni e percussioni, con un repertorio che spazia dal funk al jazz, dal balkan al reggae.
Il finale
Sul palco anche alcuni dei finalisti e delle finaliste degli High School Music Awards 2025, tra cui Uppercut, Ailex, Garden State, Ariel, Write Here, Jacopo Sartori, Aporia, Ricky Anna e No Blood Brothers Wadup. Chiuderà il gruppo l’ottava formazione, Koolantro Raymi, progetto nato a Brescia che intreccia sonorità dell’America Latina tra cumbia, salsa e samba, celebrando la componente multiculturale della città.
Alla mezzanotte saliranno Charlie & The Cats: la storica reunion porterà di nuovo insieme Charlie Cinelli, Alan Farrington e Cesare Valbusa con un medley dei loro successi. Infine, spazio al revival targato Radio Bresciasette con i dj Fulvio Marini, Ale Cerqui e Dr. Space, affiancati dagli animatori Davide Briosi e Ruggero Tavelli. Un’occasione di festa in ricordo di Jean-Luc Stote e Paolo Benvegnù, figure note nel mondo della musica (anche bresciana) scomparsi in questo ultimo anno.
