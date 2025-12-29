Capodanno a Toscolano Maderno: musica e festa sul lago

Si rinnova l’appuntamento per festeggiare e salutare l’anno nuovo insieme, in riva al lago.

C’è un rito che, più di ogni altro, segna il passaggio da un anno all’altro: ritrovarsi in compagnia, all’aperto per brindare e augurarsi buona fortuna. A Toscolano Maderno questa tradizione si rinnova anche per il Capodanno 2026, con una grande festa pubblica affacciata sul lago di Garda.

Il programma

L’appuntamento è per mercoledì 31 dicembre sul lungolago Zanardelli, nell’area attrezzata e coperta dell’ex campo ippico, dove a partire dalle 22.30 prenderà vita una lunga notte di musica, divertimento e condivisione.

L’evento, a ingresso libero, si inserisce nel ricco cartellone di manifestazioni natalizie predisposto dall’Amministrazione comunale.

Ad accendere l’attesa dell’arrivo del nuovo anno sarà il live dei The Four Fingers, band pronta a scaldare il pubblico con energia e ritmo. Dopo il brindisi di mezzanotte, la festa proseguirà con DJ set e animazione a cura di Radio 51.

Si potrà fare festa fino alle 3, in un’atmosfera di entusiasmo e leggerezza. L’iniziativa, realizzata con il contributo di Regione Lombardia e il supporto organizzativo di P unto Music, conferma il ruolo di Toscolano Maderno come punto di riferimento per gli eventi sull’alto Garda bresciano anche nel periodo invernale.

Capodanno per tutti

Sarà una bella opportunità per chi ama festeggiare il Capodanno in piazza o, come in questo caso, sul lungolago, o per gli indecisi dell’ultimo minuto. La festa è a ingresso libero: niente prenotazioni, solo il piacere di stare insieme, di cantare, ballare e farsi gli auguri di buon anno allo scoccare della mezzanotte.

Un modo semplice e sincero di vivere l’ultimo dell’anno, per riscoprire una dimensione collettiva sempre più preziosa. Un Capodanno sul lago, tra musica, amici e cielo stellato.