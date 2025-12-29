Giornale di Brescia
Capodanno a Toscolano Maderno: musica e festa sul lago

Mercoledì 31 dicembre appuntamento sul lungolago Zanardelli per salutare l’arrivo del 2026. Live, dj set e brindisi per una grande festa a ingresso libero
Una ricca serie di appuntamenti per festeggiare la fine dell’anno
Si rinnova l’appuntamento per festeggiare e salutare l’anno nuovo insieme, in riva al lago.

C’è un rito che, più di ogni altro, segna il passaggio da un anno all’altro: ritrovarsi in compagnia, all’aperto per brindare e augurarsi buona fortuna. A Toscolano Maderno questa tradizione si rinnova anche per il Capodanno 2026, con una grande festa pubblica affacciata sul lago di Garda.

Il programma

L’appuntamento è per mercoledì 31 dicembre sul lungolago Zanardelli, nell’area attrezzata e coperta dell’ex campo ippico, dove a partire dalle 22.30 prenderà vita una lunga notte di musica, divertimento e condivisione.

L’evento, a ingresso libero, si inserisce nel ricco cartellone di manifestazioni natalizie predisposto dall’Amministrazione comunale.

Ad accendere l’attesa dell’arrivo del nuovo anno sarà il live dei The Four Fingers, band pronta a scaldare il pubblico con energia e ritmo. Dopo il brindisi di mezzanotte, la festa proseguirà con DJ set e animazione a cura di Radio 51.

Si potrà fare festa fino alle 3, in un’atmosfera di entusiasmo e leggerezza. L’iniziativa, realizzata con il contributo di Regione Lombardia e il supporto organizzativo di Punto Music, conferma il ruolo di Toscolano Maderno come punto di riferimento per gli eventi sull’alto Garda bresciano anche nel periodo invernale.

Capodanno per tutti

Sarà una bella opportunità per chi ama festeggiare il Capodanno in piazza o, come in questo caso, sul lungolago, o per gli indecisi dell’ultimo minuto. La festa è a ingresso libero: niente prenotazioni, solo il piacere di stare insieme, di cantare, ballare e farsi gli auguri di buon anno allo scoccare della mezzanotte.

Un modo semplice e sincero di vivere l’ultimo dell’anno, per riscoprire una dimensione collettiva sempre più preziosa. Un Capodanno sul lago, tra musica, amici e cielo stellato.

Argomenti
Winter GardaCapodanno 2026dj setToscolano Maderno
