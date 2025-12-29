Capodanno a Salò tra musica, fuochi e mercatini sul lago

Le hit che hanno fatto ballare intere generazioni, il countdown in riva al lago e, allo scoccare della mezzanotte, lo spettacolo pirotecnico che illuminerà il golfo.

A Salò si festeggerà il Capodanno con una grande festa in piazza, come accade nelle principali città italiane ed europee.

La festa sul lungolago

Per la cittadina gardesana è una tradizione consolidata, capace di richiamare centinaia di partecipanti anche dai centri vicini. Sarà l’occasione per ritrovarsi dopo il cenone, scambiarsi gli auguri e vivere insieme un momento di festa collettiva.

La festa prenderà il via alle 20.30 al Giardino Baden Powell, sul lungolago, con un dj set dedicato alla disco dance degli anni Novanta e Duemila. E a mezzanotte, per salutare l’arrivo del 2026, il cielo del golfo si illuminerà grazie ad un suggestivo spettacolo pirotecnico.

Sarà un appuntamento che unisce la leggerezza della festa alla voglia di stare insieme, di tornare a riempire gli spazi pubblici di voci, sorrisi e brindisi collettivi. La festa di Capodanno è uno degli eventi clou del cartellone Salò Natale d’Incanto organizzato da assessorato al turismo e Pro loco. Ma non l’unico.

Mercatini e pista di pattinaggio

Da non perdere i Mercatini di Natale allestiti in Fossa, la grande novità di quest’anno. Nella piazza troveremo, tutti i giorni dalle 10 alle 19, fino al 6 gennaio, sedici caratteristiche casette con prodotti artigianali a tema natalizio, tra cui curiosare alla ricerca di decorazioni per la casa e regali da scambiarsi, ma anche golose proposte enogastronomiche: vin brulé, cioccolata calda, dolci e golosità salate per tutti i gusti.

In piazza Vittoria funzionerà invece fino al 18 gennaio la grande pista per il pattinaggio su ghiaccio (fino all’Epifania aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 22.30; dal 7 al 18 gennaio da mercoledì a venerdì 14.30-19, sabato 10.30-22.30 e domenica 10.30-19).

La pista di pattinaggio a Salò

I più piccoli troveranno invece in piazza Serenissima un’area speciale tutta per loro, con una grande giostra e un gonfiabile a forma di Babbo Natale (15.30-19.30 nei feriali; 10-12.30 e 14-19.30 nei festivi). La bellissima Salò non chiude mai.