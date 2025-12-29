Ponte di Legno, giù dal Corno d’Aola la fiaccolata dei maestri di sci

Con la prima fiaccolata di Temù, domenica sera, si è avviata la quaterna di discese sugli sci, torce luminose in mano, dei maestri di sci e snowboard del comprensorio Pontedilegno-Tonale. Si tratta di una delle tradizioni più suggestive della località, che scandiscono la fine dell’anno e l’arrivo di quello nuovo. Il banco di prova ha rischiato di saltare sino all’ultimo, per assenza di neve sulla pista di Temù, ma il grande lavoro di cannoni e gattisti ha permesso di preparare una striscia bianca, capace di ospitare decine di maestri con le fiaccole. Il prossimo appuntamento sarà oggi alle 21 al Tonale, lungo la pista Alpe Alta, con appuntamento al piazzale del monumento, dove sciatori e turisti si ritroveranno per assistere alla fiaccolata.

Per Capodanno

Appuntamento clou delle festività è quella del 31 dicembre dal Corno d’Aola, quando alle 19 i maestri si lanceranno con torce colorate di tricolore per salutare l’anno che si chiude. Dopo l’arrivo, lo sguardo si sposterà verso il Castellaccio per ammirare i fuochi. Si chiude il 4 gennaio con la pista Paradiso, con partenza dai 2.585 metri per un ultimo spettacolo di luci sotto il cielo invernale.