Torna il Piano Caldo per offrire assistenza agli anziani in estate

Anche per l’estate 2026 prosegue il Piano Caldo nei territori di Brescia e Collebeato , un insieme di servizi e interventi pensati per aiutare gli anziani a vivere meglio e in sicurezza durante i periodi di grande caldo (dal 15 giugno al 30 settembre).

Il Piano nasce dalla collaborazione tra i Comuni, i servizi sanitari di Asst, Fondazioni cittadine, enti che gestiscono i servizi domiciliari e associazioni di volontariato, che lavorano insieme per offrire un aiuto concreto soprattutto alle persone più fragili e a chi è solo. Quando le temperature si alzano, infatti, il caldo può diventare un problema serio e per questo vengono intensificate opportunità e proposte semplici da utilizzare.

I servizi

Confermati gli interventi di sostegno già consolidati negli anni, che rappresentano il cuore del Piano Caldo. È garantita l’accoglienza diurna per 7 giorni su 7 degli anziani più fragili all’interno della rete dei servizi delle Fondazioni cittadine – Brescia Solidale, Casa Industria e Casa di Dio – con riferimento a Centri Diurni Integrati, servizi di residenzialità leggera e Rsa. Questi spazi offrono ambienti freschi e protetti, dove è possibile trascorrere la giornata in compagnia, con il supporto di personale qualificato, soprattutto nelle giornate più critiche segnalate con bollino rosso, cioè quelle a elevato rischio per la salute.

Le Fondazioni – oltre all’accoglienza che è gratuita – garantiscono il pasto a un prezzo calmierato e l’affiancamento di professionisti per fornire indicazioni rispetto ad alimentazione, idratazione, abbigliamento e comportamenti da adottare durante l’estate.

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Auser assicura il trasporto per recarsi nei luoghi di accoglienza diurna dal lunedì al venerdì, per le persone prive di rete familiare, e offre suggerimenti utili e sostegno telefonico chiamando i numeri 030 46330 o 030 3729257. Nei giorni di sabato e domenica il trasporto viene effettuato dal servizio taxi, previa prenotazione da parte delle Fondazioni cittadine. Nel fine settimana il numero verde per informazioni è invece 800 995988.

Informazioni

Per conoscere i luoghi di accoglienza delle Fondazioni della città, i riferimenti telefonici di Auser e i locali climatizzati di libero accesso, i cittadini possono consultare le brochure della propria zona di residenza, che sono reperibili nelle sedi del servizio sociale comunale e sul sito istituzionale del Comune di Brescia.