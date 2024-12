Brescia si blinda per Capodanno: ingressi contingentati, barriere e agenti

In centro storico sono attese 7mila persone: Piazza Loggia e Castello osservati speciali

3 ' di lettura

Capodanno in piazza, le misure di sicurezza

Festeggiamenti, ma in sicurezza. Brescia, come altre città italiane ed europee, si prepara all’ultimo dell’anno promuovendo gli eventi, ma attuando necessarie restrizioni. Non è una novità per Brescia, anzi, ormai sta diventando una buona consuetudine: la città si prepara ad accogliere chi partecipa ai grandi eventi con regole e ordinanze attuate per tutelare sicurezza e ordine. Come ormai da mesi sta succedendo in Carmine con il progetto sperimentale per gestire la vita notturna, le zone intere