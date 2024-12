All’Ultimo dell’anno l’alcol fa paura: per molti la festa sarà a casa

Primi effetti del nuovo Codice della strada; Radio TaxiBrixia: «Sono aumentate le chiamate notturne»

3 ' di lettura

Festeggiamenti per Capodanno

Ben vengano gli abiti lunghi pieni di lustrini, le tavole imbandite oltre misura, i balli sfrenati e le ore piccole. A Capodanno gli eccessi in termini di outfit, gola e sano divertimento sono concessi. Un po’ meno quelli alcolici. La riforma del Codice della Strada ha infatti portato all’inasprimento delle sanzioni per chi alza il gomito e si mette al volante. E, considerato che l’idea di vedersi sospendere la patente non piace a nessuno, è facile immaginare che il consumo di alcol possa essere