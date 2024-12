Capodanno: radio Bresciasette in piazza Loggia tra musica, ospiti e sorprese

Anche quest’anno sarà radio Bresciasette la radio sul palco di piazza della Loggia che porterà i bresciani nel 2025 con musica, animazione, ospiti e sorprese. L’evento, ad ingresso libero e voluto dal Comune di Brescia, avrà come ospite principale Joe Bastianich e la sua band, La Terza Classe. Saranno sul palco dalle 22.30 fino a ridosso di mezzanotte.

Programma

Il warm up inizierà però già alle 21.30 con la musica e l’animazione che scalderanno il pubblico di Ale Cerqui (il dj che anima il Palaleonssa durante le partire della Germani per radio Bresciasette) e Ruggero Tavelli.

Dopo il live show di Bastianich insieme a tutto il cast della radio salirà sul palco Maddalena Damini, direttore artistico dell’evento e di radio Bresciasette e Teletutto, per il brindisi di mezzanotte. A seguire in consolle ci sarà Fulvio Marini. L’animazione sarà affidata a Brio Davide Briosi «la voce della città».

Musica dal vivo

Vivremo momenti di musica dal vivo con la cantante Olivia Thissen, la violinista e cantante Federica Quaranta (ha suonato nei concerti di Il Volo, Renato Zero, con l’orchestra del Festival di Sanremo) che per l’occasione presenterà in anteprima il suo singolo Voices from Andromeda che uscirà proprio alla mezzanotte di Capodanno. Sarà sul palco anche Posniak, il giovane talento bresciano presenterà in anteprima il singolo in uscita a gennaio «Un’altra notte».

Non mancheranno l’animazione di ballerini di NRG Dance Studio, gadget luminosi e tante sorprese per festeggiare nel segno del divertimento e della leggerezza l’arrivo del 2025.

Per chi non potrà essere presente in piazza, il Capodanno sarà trasmesso in diretta sulle frequenze di radio Bresciasette ed in streaming sul sito radiobresciasette.it oltre che sui social della radio.