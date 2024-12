Capodanno, prolungato fino alle 2 di notte il servizio della metro

Per il Capodanno in centro città la metro prolungherà il servizio fino alle 2 di notte (orario in cui si avranno le ultime partenze dai capolinea). Mercoledì 1 gennaio la metropolitana aprirà invece al pubblico alle 7 e sarà in servizio fino a mezzanotte con frequenza festiva.

Martedì 31 dicembre 2024 il servizio di autobus avrà termine alle 22.30 (ultimo passaggio in centro), ad eccezione della linea 2 Pendolina–Chiesanuova, della linea 3 Mandolossa–Rezzato e della linea 17 Castelmella–Ospedale che verranno eccezionalmente prolungate fino alle 2 di notte per offrire un’ulteriore modalità sostenibile per festeggiare il nuovo anno che arriva.

Leggi anche Cosa fare a Capodanno a Brescia e in provincia

Per maggiori informazioni su metri e bus e su tutti i servizi offerti dal gruppo Brescia Mobilità è possibile consultare il sito www.bresciamobilita.it oppure rivolgersi al servizio di Customer care - attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle 7.30 alle 22.00 - chiamando il numero 030.3061200, scrivendo via WhatsApp al numero 340.0702227, alla mail customercare@bresciamobilita.it o attraverso le pagine ufficiali di Metro Brescia e gruppo Brescia Mobilità su Facebook ed X.