Cosa fare a Capodanno a Brescia e in provincia

Molti hanno già programmato il da farsi settimane fa, altri aspettano fino all’ultimo minuto per decidere, alcuni hanno scelto di non fare proprio nulla. Come aspettare il nuovo anno può essere un vero stress, ma le proposte del Bresciano per Capodanno on mancano tra teatri, piazze, discoteche, ristoranti, terme e divertimenti.

In centro

Sono molte le iniziative tra le mura venete: si va dal concerto di Joe Bastianich in piazza Loggia, con radio Bresciasette sul palco ad accompagnare i bresciani, alla cena a base di spiedo in Castello.

Sempre sul Cidneo, dalle 21.30 alle 2.30, festa con dj set nella fossa viscontea. Per quanto riguarda il teatro ancora qualche posto per la commedia musicale «Fino alle Stelle» in scena al Sociale alle 21.30. Tutto esaurito, invece, per il concerto gratuito del Teatro Borsoni di Raphael Gualazzi; all’auditorium San Barnaba c’è «Il trombettiere - Omaggio a Ennio Morricone» con David Riondino e i disegni di Milo Manara. Particolare la proposta in Pinacoteca Tosio Martinengo: qui è in programma una cena - ma i posti sono esauriti -, che promette «un percorso sensoriale».

Per chi sceglierà di restare in centro storico il servizio della metropolitana sarà prolungato fino alle 2 del mattino. Al Teatro Clerici, poi, ci sarà Teo Teocoli (biglietti ancora disponibili su www.ticketone.it). Nell’area spettacoli viaggianti c’è «Circus gravity», con acrobati e veicoli acrobatici: lo spettacolo inizia alle 21.30, conto alla rovescia a mezzanotte.

Provincia

E ora sul Garda: aspettare il 2025 a Salò promette effetti speciali grazie allo spettacolo pirotecnico sul Golfo. Musica e festa sul lungolago Zanardelli a Toscolano Maderno e, a Desenzano, in piazza Matteotti; in piazza a Sirmione, oltre alla pista di pattinaggio su ghiaccio, ci saranno open bar, cioccolata calda e vin brulé. Tutto esaurito, invece, per la proposta a base di relax e acqua termale delle Terme di Sirmione, aperte eccezionalmente fino alle 3. Musica dal vivo anche in piazza San Martino a Moniga.

Spostandoci sul Sebino saranno due i palchi nel centro di Iseo. Da lì prendiamo la via della montagna e spostiamoci in Valle Camonica che, come tradizione vuole, sta ospitando gli appassionati di sci e di sport invernali.

E saranno proprio le scenografiche fiaccolate dei maestri di sci a dare spettacolo nel comprensorio Pontedilegno-Tonale. Si parte alle 16.30 di San Silvestro con animazione e musica in piazza XXVII settembre, a Ponte di Legno, fino alle 18; alle 19 fiaccolata dei maestri di sci e spettacolo pirotecnico alla partenza della cabinovia Ponte di Legno - Tonale; dalle 22 alle 2 del mattino grande festa in piazza XXVII settembre. E per chi ha nostalgia degli anni ’90 (ma verranno proposti anche successi fino ai giorni nostri) ci sarà «Snowbirth festival» a partire dalle 23 al Palazzetto dello sport (Info: Pro loco di Ponte di Legno).

Per quanto riguarda la Bassa al Gardaforum di Montichiari, dalle 22, il mattatore sarà il comico Vincenzo Regis (Info: clappit.com e su vincenzoregis.com).