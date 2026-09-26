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Tragedia sulla Brescia-Iseo-Edolo: uomo muore investito dal treno

L’incidente in città, all’altezza di via Morosini. Si ipotizza il gesto volontario, anche se sulla vicenda stanno indagando gli agenti dalla Polizia Ferroviaria
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

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Uomo investito dal treno in via Morosini

Investimento mortale sulla linea dei treni Brescia-Iseo-Edolo nei pressi di via Morosini, in città.
Un uomo di 45 anni ha perso così la vita lungo la via ferrata. Sul posto per gli accertamenti di rito gli uomini della Polizia ferroviaria di Brescia.

Il tratto dove è venuto l'investimento mortale è un punto in cui i convogli tendono a rallentare, frenando, per accedere alla stazione. Fattore questo che dovrebbe escludere l'attraversamento accidentale da parte di una persona a piedi che verrebbe così sorpreso dall'arrivo repentino del treno. Si ipotizza dunque il gesto volontario, anche se sulla vicenda stanno indagando gli agenti dalla Polfer.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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