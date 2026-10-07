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Treni a idrogeno, inaugurati i due impianti di produzione a Edolo e Iseo

Si aggiungono a quello di Rovato operativo dal 2025. Il presidente della Regione Fontana: «Lombardia modello per l’Italia e l’Europa». Confermato il via ai primi convogli nel 2027
Stefano Martinelli

Stefano Martinelli

Giornalista

L'impianto di produzione di idrogeno a Edolo
L'impianto di produzione di idrogeno a Edolo

Secondo i piani, nel 2027 si vedranno circolare sulla linea Brescia-Iseo-Edolo i primi treni a idrogeno. Tempistica confermata anche oggi a Edolo e Iseo, dove sono stati inaugurati ufficialmente i due impianti di produzione di carburante, che si aggiungono a quello di Rovato operativo dal 2025. E proprio queste aperture rappresentano una pietra militare per il progetto H2iseO Hydrogen Valley, «dove la Lombardia si è ancora una volta confermata modello per l’Italia e l’Europa», ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana, in visita insieme all’assessore ai Trasporti Franco Lucente, ai vertici di Fnm, FerrovieNord (che gestirà gli impianti), Trenord (a cui invece è affidato il servizio) e a vari sindaci della zona, compresi quello di Edolo Luca Masneri e quelli di Iseo Riccardo Venchiarutti.

Il presidente della Regione Attilio Fontana a Edolo
Il presidente della Regione Attilio Fontana a Edolo

Gli impianti

Complessivamente per i due impianti, che producono, stoccano e riforniscono direttamente di idrogeno i treni, sono stati investiti 97,2 milioni di euro, 51,4 per Edolo e 45,8 per Iseo (l’intero progetto H2iseO vale circa 400 milioni): il primo produrrà idrogeno tramite elettrolisi con energia elettrica prodotto da fonti rinnovabili, il secondo invece partirà dal biometano recuperando la CO2 prodotta. I due impianti sono finanziati con fondi Pnrr.
«Ci abbiamo messo 7 anni per realizzare i due impianti, dall’idea all’inaugurazione – ha sottolineato Lucente –, e solo in Lombardia, grazie all’azione sinergica di tutti gli attori, si sarebbe potuto ottenere un risultato così rilevante».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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