Il PianoTerra delle Case del Sole rischia di chiudere

Le Case del Sole rischiano di non avere più il proprio spazio di aggregazione sociale. Niente più lezioni gratuite di italiano, nessun momento di confronto tra residenti e nessun luogo capace di offrire ai giovani un’alternativa alla strada. Il PianoTerra della palazzina di via Milano 103 potrebbe abbassare le serrande per sempre e portare via con sé un presidio non solo sociale, ma anche politico.
La vicenda
La decisione è quasi certa: un privato vorrebbe acquistare il locale, al momento in comodato d’uso all’associazione di via Milano 59. «È in corso una trattativa di cui ignoriamo i dettagli – precisa la presidente della realtà, Elena Garbelli –. Al momento quindi sappiamo poco. Per noi perdere lo spazio significa rinunciare a un presidio necessario per gli abitanti dello stabile e dell’intero quartiere». Il PianoTerra non è solo un ambiente in cui si organizzano iniziative culturali e sociali, è anche un centro di educazione per tanti ragazzi che vivono in contesti di marginalità.
Qui le attività didattiche, i laboratori, i concerti e i percorsi formativi creano continue occasioni di incontro, dove il dialogo è il protagonista. Così, tra scaffali pieni di libri e tavoli sommersi da giochi, quella piccola sala di mattoni marroni diventa un antidoto all’esclusione e alla violenza. «In un quartiere caratterizzato da una forte pluralità etnica e, spesso, da tensioni – conclude Garbelli –, ritrovi del genere creano comunità forti e coese».
La risposta
Alla preoccupazione, tuttavia, i volontari e gli abitanti hanno scelto di rispondere con un gesto concreto: «L’ultima cena? – Risottata vegan al PianoTerra», una serata di autofinanziamento che si terrà martedì 28 luglio con lo scopo di raccogliere fondi destinati al miglioramento degli ambienti. «Sarà anche un momento per lanciare un’assemblea pubblica, prevista il prossimo autunno, e capire come affrontare il futuro di PianoTerra». Il menù è a base di tris di risotti ed è a offerta libera, con un contributo minimo di 5 euro; prenotazioni entro il 26 luglio al 327.5311626.