Brescia, controlli straordinari della Polizia in vista dell’1 maggio
Si attende un aumento dei turisti: le forze dell’ordine hanno intensificato la presenza nelle aree più sensibili della città
Un controllo di Polizia in Stazione, foto d'archivio - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
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