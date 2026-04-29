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Brescia, controlli straordinari della Polizia in vista dell’1 maggio

Si attende un aumento dei turisti: le forze dell’ordine hanno intensificato la presenza nelle aree più sensibili della città
Un controllo di Polizia in Stazione, foto d'archivio - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Un controllo di Polizia in Stazione, foto d'archivio - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

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