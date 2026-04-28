Molestie, furti e aggressioni: sette denunciati in stazione a Brescia

Denunciati anche 4 algerini di 33, 28, 27 e 18 anni, tutti con precedenti per furti in stazione e irregolari in Italia, per furto aggravato e ricettazione in concorso. Grazie alle telecamere, il 28enne e il 27enne sono stati identificati per il furto di uno zaino alla stazione di Abano Terme, mentre il 33enne e il 18enne sono stati sorpresi con valigia e borsa di ingente valore rubate poco prima a una passeggera su un treno alta velocità. I beni sono stati restituiti ai proprietari. Per tutti e quattro il questore ha emesso un Ordine di allontanamento dal territorio nazionale per procedere all’espulsione.

Il questore Sartori ha ribadito che la presenza della Polfer in stazione e sui treni è un presidio fondamentale per prevenire e reprimere i reati, in sinergia con le aziende ferroviarie, a tutela dei viaggiatori e delle categorie più vulnerabili.