Molestie, furti e aggressioni: sette denunciati in stazione a Brescia

Nei giorni scorsi la Polizia ferroviaria di Brescia ha intensificato i controlli in stazione e a bordo dei treni per prevenire reati e garantire la sicurezza dei viaggiatori. Gli agenti hanno monitorato arrivi e partenze, effettuato verifiche a campione su persone e bagagli e controllato i depositi. Sono state identificate 1.167 persone, con 7 denunciate alla Procura.
I controlli
Dopo la segnalazione di una viaggiatrice, è stato identificato un 26enne svizzero residente in Veneto che molestava i passeggeri impedendo loro di salire sul treno: è stato sanzionato e allontanato dalla stazione. Due persone, un italiano residente nel Milanese e un egiziano regolare a Brescia, entrambi con numerosi precedenti, sono state denunciate per resistenza e minacce a pubblico ufficiale: sorpresi senza biglietto, hanno insultato e aggredito due capotreni e poi, negli uffici della Polfer, hanno preso a calci e pugni gli agenti minacciandoli di morte. L’italiano è stato trovato con un coltello a serramanico e denunciato anche per possesso illegale di armi. Il questore Paolo Sartori gli ha applicato il Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Brescia per 3 anni, pena fino a 1 anno e mezzo di reclusione e 10.000 euro di multa in caso di violazione.
Denunciati anche 4 algerini di 33, 28, 27 e 18 anni, tutti con precedenti per furti in stazione e irregolari in Italia, per furto aggravato e ricettazione in concorso. Grazie alle telecamere, il 28enne e il 27enne sono stati identificati per il furto di uno zaino alla stazione di Abano Terme, mentre il 33enne e il 18enne sono stati sorpresi con valigia e borsa di ingente valore rubate poco prima a una passeggera su un treno alta velocità. I beni sono stati restituiti ai proprietari. Per tutti e quattro il questore ha emesso un Ordine di allontanamento dal territorio nazionale per procedere all’espulsione.
Il questore Sartori ha ribadito che la presenza della Polfer in stazione e sui treni è un presidio fondamentale per prevenire e reprimere i reati, in sinergia con le aziende ferroviarie, a tutela dei viaggiatori e delle categorie più vulnerabili.