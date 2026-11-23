Un investimento da 245mila euro per completare la Casa della natura di Bovezzo, uno degli spazi più frequentati da chi cerca un punto di partenza per esplorare il Parco delle colline. Il Comune si prepara a realizzare l’ultimo intervento di ampliamento della struttura, che consentirà di ricavare un nuovo ambiente a disposizione della comunità e di rendere più funzionali quelli esistenti.
Il progetto prevede il completamento dell’edificio, con la creazione di un collegamento interno tra i diversi livelli e l’integrazione dei servizi igienici, oggi separati dal corpo principale. Sarà quindi possibile spostarsi all’interno della struttura senza dover uscire all’esterno, come accade attualmente.
Riqualificazione
«È l’ultimo passaggio per completare una struttura che consideriamo il nostro gioiellino, la porta d’accesso al Parco delle colline, frequentata non soltanto dai cittadini di Bovezzo, ma anche da moltissime persone che arrivano da fuori» spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Bazzani. A guardare alle potenzialità dell’ampliamento è anche la sindaca Sara Ghidoni, che richiama la crescita del turismo in Valtrompia e l’interesse per le strutture immerse nella natura, anche a poca distanza da casa. «La Casa della natura ha ancora grandi potenzialità: questo finanziamento regionale ci permetterà di ampliare ulteriormente gli spazi e di pensare anche a progetti più complessi».
Un’opportunità legata anche alla posizione di Bovezzo e alla rete di sentieri che collega il paese a Concesio, Nave e Sant’Onofrio, mete raggiungibili anche dai Comuni vicini. «Sono luoghi sempre più frequentati. Disporre di maggiori spazi per l’accoglienza e per brevi soggiorni ci permette di immaginare nuove possibilità per la struttura» aggiunge Ghidoni. La Casa della natura è da tempo gestita dal Gian, il Gruppo italiano amici della natura, e rappresenta un riferimento per chi frequenta il Parco delle colline. Accanto ai lavori sull’edificio è previsto anche il prolungamento dell’illuminazione pubblica nel tratto terminale di via Prignole.
Le risorse
Dei 245mila euro complessivi, 165mila sono a carico della Regione. A questi si aggiungeranno 40mila euro del Parco delle colline e altri 20mila della Comunità montana, contributi che saranno erogati nel 2027. Per garantire la copertura finanziaria necessaria ad avviare la gara, il Comune anticiperà le risorse, recuperandole successivamente attraverso i trasferimenti dei due enti.
«Per poter individuare le imprese interessate a realizzare l’opera dobbiamo avere a disposizione l’intera somma» chiarisce Bazzani. Il prossimo passaggio sarà una variazione di bilancio in Consiglio comunale, seguita dall’adeguamento del Piano esecutivo di gestione. Solo allora potranno partire le procedure per l’affidamento dei lavori. L’Amministrazione punta al 2027, ma il calendario non è ancora stato definito. Prima di fissare le tempistiche, Bazzani intende confrontarsi con i responsabili del Gian, anche per valutare come conciliare il cantiere con le attività della struttura.