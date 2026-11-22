Custodire la memoria e valorizzare la storia: il Comune restaura il Parco della Rimembranza di Maderno. Il progetto è già stato approvato dalla Giunta comunale guidata dalla sindaca Chiara Chimini; si attende ora l’autorizzazione della Soprintendenza per procedere con l’appalto e avviare i lavori, programmati nei primi mesi del 2027.
«Il complesso monumentale del Parco della Rimembranza – spiega la vicesindaca e assossera ai Lavori pubblici Vittoria Goi – è un luogo che custodisce una parte significativa della nostra storia e rende omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per il Paese. Tra le testimonianze più significative c’è la lapide semicircolare dedicata ai caduti madernesi, il primo monumento commemorativo, originariamente collocato sulla colonna marciana di piazza San Marco e successivamente trasferito nel Parco. Un frammento di storia locale che continua a raccontare il legame della comunità con il proprio passato».
Il Parco, di proprietà pubblica, si trova all’interno di un’area recintata all’angolo tra via Ugo Foscolo e la strada statale 45 bis Gardesana Occidentale, immediatamente a nord-ovest del cimitero di Maderno.
Cenni storici
Il complesso si inserisce nella vasta stagione di monumentalizzazione della memoria della Grande Guerra, avviata in Italia nei primi anni Venti. La cappella centrale, imponente e severa, circondata da cipressi, fu costruita a partire dal 1929 su progetto dell’ingegner Luigi Dubbini. Il Parco venne poi istituito il 4 novembre 1931, mentre la cappella monumentale fu inaugurata nel 1937. Negli anni successivi furono aggiunti altri monumenti minori, tra cui steli, colonne e lapidi, dedicati ai caduti della Seconda guerra mondiale e a singoli militari.
Oggi, a distanza di tanti anni, l’intero complesso necessita di interventi di manutenzione e recupero. La criticità principale riguarda le infiltrazioni di acqua piovana dalle coperture della cappella, che hanno provocato gravi danni alle superfici interne decorate della volta e delle pareti. Il progetto prevede la manutenzione dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, la gestione della vegetazione, la pulizia degli elementi lapidei e il consolidamento dei dipinti murali e delle superfici interne decorate. «Un intervento – aggiunge Goi – che va oltre il recupero di un’area monumentale: è un gesto di rispetto e riconoscenza verso chi ci ha preceduto e un impegno concreto per consegnare alle nuove generazioni un patrimonio ricco di storia e significato».