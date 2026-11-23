Nel 1883 Carlo Lorenzini era già un affermato giornalista. Ma come scrittore era ancora assai lontano dal successo planetario che il destino gli avrebbe riservato. Aveva sì alle spalle qualche libro istruttivo e molti articoli umoristici oltre che di satira politica. Ma il successo è un’altra cosa.
Nel 1876 aveva esordito come scrittore per l’infanzia e pubblicato, già con lo pseudonimo Collodi, «I racconti delle fate», traduzione di alcune fiabe francesi tratte anche da Perrault. Si era poi dedicato a una serie di libri a uso scolastico nei quali le avventure di un personaggio avevano lo scopo di veicolare concetti e nozioni da imparare. Finché nel 1881 avvenne l’imprevisto.
La storia a puntate
L’amico Guido Biagi, direttore del «Giornale per i bambini», gli propose di pubblicare una storia a puntate, una sorta di feuilleton per ragazzi. Collodi inviò le prime pagine all'amico accompagnandole con un biglietto: «Ti mando questa bambinata, fanne quel che ti pare; ma, se la stampi, pagamela bene per farmi venir la voglia di seguitarla». Ed è così che «La storia di un burattino», questo il titolo della prima versione della novella (perché non di romanzo può ancora parlarsi), uscì suddivisa in 30 capitoli pubblicati in 26 numeri dal 7 luglio 1881 al 25 gennaio 1883 con illustrazioni di Ugo Fleres. Collodi aveva persino dovuto portarla avanti controvoglia. In origine infatti la storia si concludeva con Pinocchio impiccato dal Gatto e la Volpe alla grande Quercia (l’attuale capitolo XV), con la morte del burattino punito per la sua disubbidienza.
Tanto che Collodi, per renderne più evidente il valore educativo, si rivolgeva al pubblico con una morale finale: «Amici miei: avete dunque capito? Tenetevi lontani i cattivi compagni, e i libri cattivi: perché alla vostra età, un compagno cattivo o un libro cattivo possono esser molte volte cagione della vostra rovina». Ma i piccoli lettori protestarono, gli scrissero lettere e lo supplicarono (così vuole l’aneddotica) di proseguire nelle avventure del burattino. Collodi proseguì. Pinocchio resuscita e si avvia verso nuove peripezie e il finale ben noto (ma assai discusso da critici e italianisti). E il suo autore verso un successo editoriale strepitoso.
Una fortuna forse impensabile
Già nel dicembre 1882 firma un contratto con l’editore Paggi per la stampa di 3000 copie e la cessione del racconto intitolato «Le avventure di Pinocchio», dietro un compenso piuttosto modesto di 500 lire che lascia intravedere la scarsa fiducia circa la vendita del libro. Nel 1883 esce la versione definitiva del romanzo, in formato libro, con una sessantina di illustrazioni di Enrico Mazzanti che si rivelano decisive per l’iconografia del personaggio: mani sui fianchi, cappello conico in testa e colletto a gorgiera.
L’edizione Paggi 1883 è il principio di una fortuna editoriale forse impensabile. «Pinocchio» è il capolavoro della letteratura per l’infanzia, a giudizio di Benedetto Croce. Il filologo Gianfranco Contini oltrepassa ogni preclusione di genere: Pinocchio è «letteratura senza aggettivo, non letteratura per bambini». Calvino afferma che Pinocchio è l’unico romanzo picaresco della letteratura italiana. Di certo è il testo italiano più conosciuto e tradotto: 689 traduzioni in 201 lingue e dialetti, secondo la Fondazione Nazionale Collodi (2024).
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