Borno, «In piazza con noi» racconta eccellenze e tradizioni

Borno sarà protagonista domenica di una nuova puntata di In piazza con noi , la trasmissione itinerante di Teletutto che ogni settimana racconta i paesi, le tradizioni e le eccellenze del territorio bresciano. L’appuntamento è fissato per le 11 , per un viaggio alla scoperta di uno dei centri montani più caratteristici della Vallecamonica.

La puntata , realizzata con il contributo della Provincia di Brescia e della Fondazione Provincia di Brescia Eventi, si inserisce nel progetto che punta a valorizzare le piccole realtà del territorio , dando voce a comunità, associazioni, tradizioni e iniziative che meritano visibilità.

Gli interventi

Per questo interverranno anche il consigliere Paolo Fontana, in rappresentanza della Provincia, ed Emanuele Rossi, con una clip dedicata alla fondazione. Il programma proporrà un ampio racconto di Borno, toccando aspetti storici, culturali, turistici e sportivi. Tra gli ospiti principali ci sarà il sindaco Matteo Rivadossi, che interverrà parlando degli impianti di risalita e, in particolare, del progetto della nuova cabinovia, strategica per il rilancio turistico dell’altopiano, in via di costruzione proprio in questo periodo.

Eccellenze

Grande spazio sarà riservato alle tradizioni e agli eventi che animano il paese durante tutto l’anno. Iris Cottarelli, presidente del Cai di Borno, parlerà della fiaccolata di San Fermo dell’8 agosto, appuntamento molto partecipato dagli appassionati della montagna, mentre Matteo Pedrazzani, direttore della Pro loco, presenterà il Festival del bosco e le iniziative estive che coinvolgeranno residenti e turisti.

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Tra i momenti più attesi dell’estate bornese c’è il Palio di San Martino, in programma a luglio, capace ogni anno di richiamare un grande pubblico, oltre che la San Fermo Trail, e poi le attività della Fisi, delle guide alpine e del soccorso montano, oltre che delle eccellenze gastronomiche, su tutto il Salam de Boren, il chissolà e il bossolà, e la vivace realtà associativa del paese, a partire dagli alpini.

La storia

A porre l’accento sulla storia e sull’arte sarà il professor Francesco Inversini, che accompagnerà i telespettatori alla scoperta dell’essenza più intima del paese, e poi ancora la bellezza della piazza bornese, la centralità della sua fontana e le leggende bornesi. In conduzione, come sempre, Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti.