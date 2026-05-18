Tra tradizioni rurali e nuovi progetti: Borgosatollo a «In Piazza con Noi»

Novanta minuti per raccontare le eccellenze del territorio tra agricoltura, gastronomia, storia locale e volontariato : l’appuntamento con «In Piazza con Noi» , promosso da Provincia e da Fondazione Provincia Brescia Eventi, ha acceso i riflettori sulla comunità di Borgosatollo grazie ai conduttori, Marco Recalcati, Angela Scaramuzza e Giorgio Zanetti, all’Amministrazione comunale, alle associazioni e ai numerosi cittadini.

La trasmissione di Teletutto si è aperta con un viaggio tra i luoghi simbolo del paese : la piazza, cuore del centro storico e della vita comunitaria, i campi coltivati, un tempo acquitrini, la parrocchia barocca e le ville, residenze nobiliari di campagna.

A fare gli onori di casa è stata la sindaca Elisa Chiaf che ha sottolineato il legame del territorio con la tradizione e la capacità di guardare all’innovazione. Ad accompagnare la mattinata le note del corpo bandistico, realtà associativa più longeva del paese con i suoi 119 anni di storia.

Sociale e volontariato

Il vicesindaco Marco Frusca ha ricordato gli interventi di riqualificazione realizzati negli ultimi anni, tra i quali Cascina Modonesi: «Oggi ospita venti appartamenti abitati in gran parte da anziani ed è sede dell’associazione Arcobaleno, punto di riferimento per attività e momenti di aggregazione».

Il sociale è un elemento presente e vivace sul territorio - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Ampio spazio anche al volontariato con gli alpini, l’Avis e Borgo Hub solidale, associazione nata nel 2009 che oggi si occupa di distribuzione di alimenti e vestiario, trasporto di persone con disabilità e progetti di riuso grazie all’impegno di 55 volontari.

Storia del territorio

La consegna del catalogo della mostra Liberty alla sindaca Elisa Chiaf - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Durante la diretta è stata ripercorsa la storia del territorio con il tour virtuale, guidato da Sergio Comini, tra i principali edifici storici del paese, a partire da Villa Guidetti, primo nucleo abitativo di Borgosatollo nel Quattrocento, e Villa Bravi, edificio storico affacciato sulla piazza e legato alla cascina Zanardini. E a proposito di storia e arte Angela Scaramuzza e la Fondazione Provincia Brescia Eventi hanno consegnato alla prima cittadina il catalogo della mostra Liberty visitabile a Palazzo Martinengo, in città.

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Terra ed eccellenze agricole

Inserito nel Parco agricolo sud, Borgosatollo conserva ancora oggi una forte identità rurale pur contando circa 9mila abitanti. Il consigliere con delega alla Protezione civile Amedeo Testa ha ricordato come il territorio comunale sia ancora oggi composto per circa il 70% da aree agricole: «Canali, rogge e filari raccontano secoli di lavoro e di rapporto con la terra. Nel territorio della frazione Piffione si trovano anche gelsi monumentali».

Territorio a vocazione agricola - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Tra le eccellenze imprenditoriali sono state presentate l’azienda florovivaistica Sandrini, specializzata nella coltivazione delle bromelie, e l’azienda agricola Boldini, presente sul territorio da oltre un secolo con 170 capi allevati e 100 ettari coltivati. Evidenziata anche l’attività apistica di Daniele Savoldi.

Giovani, ambiente e sostenibilità

Sul fronte delle politiche giovanili l’assessore Piergiulio Ferraro ha illustrato il progetto Beat: «Il 22 maggio aprirà un nuovo punto giovani dedicato alle loro progettualità, mentre prosegue il percorso con Unicef per ottenere la certificazione di Comune amico dei giovani».

L’assessora all’ambiente Michela Coccoli ha invece parlato della nascita della Comunità energetica rinnovabile: «Sono già sessanta gli aderenti. Il progetto punta all’autonomia energetica, alla sostenibilità condivisa e alla riduzione delle bollette».