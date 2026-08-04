Borghi in festa: agosto trasforma l’alta Valcamonica in un palco diffuso

Con l’arrivo di agosto, entra nel vivo il programma estivo dell’alta Valcamonica, che offre un calendario fitto per accogliere al meglio le migliaia di turisti che stanno raggiungendo Ponte di Legno e le località limitrofe per le vacanze.
Non c’è paese o frazione che non offra decine di appuntamenti ogni settimana, con centinaia di volontari coinvolti e un calendario che spazia dalle escursioni alla cultura, dalla musica allo sport, dalle tradizioni alle tradizioni popolari. Sino a fine mese le iniziative si distribuiranno tra Ponte, Temù, Vione, Vezza, Incudine, Monno e frazioni, trasformando borghi e piazze in un palcoscenico diffuso.
Le iniziative
Già il primo fine settimana porterà alcuni degli appuntamenti più attesi: oggi, alle 20, Pezzo rinnoverà la celebrazione della Madonna della Neve, con la processione con le fiaccole, mentre domenica 9 sarà Vezza a richiamare residenti e ospiti con la festa degli alpini a San Clemente: la marcia non competitiva partirà alle 9 da piazza IV Luglio 1866, mentre la festa inizierà alle 9.30 e in serata, all’Adamello adventure park ci sarà Una notte sospesi fra gli alberi.
La settimana che accompagna al Ferragosto concentrerà alcuni degli appuntamenti di maggiore richiamo. L’11 e 12 agosto, dalle 10 alle 20, piazza Pellegrinaggio a Temù ospiterà La magia del legno, il simposio durante il quale gli scultori lavoreranno dal vivo. Sempre il 12, ma a Case di Viso, è prevista la fiaccolata di San Lorenzo e nel frattempo il borgo di Vione accoglierà In.Con.Tra. il vino, con cantine, degustazioni e centinaia di etichette.
Il Ferragosto avrà uno dei suoi momenti più suggestivi sabato 15 alle 21, quando torna Precasaglio a lume di candela, con circa duemila fiammelle che illumineranno il borgo, accompagnando spettacoli e animazioni itineranti. Domenica 16, dalle 18, il centro storico di Temù farà invece da cornice a Note di vino, gocce di gusto, percorso tra assaggi e musica dal vivo.
Fino a fine mese
Anche la seconda metà del mese manterrà alta l’offerta. Lunedì 17 Ponte di Legno ospiterà Due giorni di vino, con Bollicine in quota alle 11.30 a Valbione e Sunset in funivia alle 18.30; alle 21, in piazza XXVII Settembre, spazio a Jovanotte con il tributo a Jovanotti. E poi, ancora, domenica 23 agosto, alle 21.30, il Centro Eventi di Vezza ospiterà I Lucchettino Show, mentre alle 21 piazza Vittoria a Vione accoglierà il tributo agli 883.
Tutto accompagnato da passeggiate nella natura a piedi o in sella alla propria bicicletta, possibilità di frequentare i parchi, di visitare chiese e musei, per una località che, sempre più, è attenta ai turisti e alle loro esigenze.