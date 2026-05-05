Bilancio partecipativo, a Rodengo Saiano ora si vota per i progetti
Presentate nei giorni scorsi le quattro proposte: le votazioni sono aperte ai cittadini residenti con età superiore ai 13 anni. Sul piatto 20mila euro di fondi
Gabriele Minelli
La biblioteca di Rodengo Saiano dove si vota
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