Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Bilancio partecipativo, a Rodengo Saiano ora si vota per i progetti

Presentate nei giorni scorsi le quattro proposte: le votazioni sono aperte ai cittadini residenti con età superiore ai 13 anni. Sul piatto 20mila euro di fondi
Gabriele Minelli
La biblioteca di Rodengo Saiano dove si vota
La biblioteca di Rodengo Saiano dove si vota

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
bilancio partecipativofondiprogettiRodengo Saiano
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...