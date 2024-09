Che fine faranno i murales di Brescia

Molti dei graffiti e delle opere di street art che punteggiano la città hanno ormai qualche anno ed essendo esposti alle intemperie è normale che soffrano e si rovinino. L’ideale sarebbe restaurarli, ma non è così semplice

L'opera di Vesod su un edificio del Villaggio Violino - Foto/LINK Urban Art Festival

Brescia ha numerosi graffiti e murales: non tutti sono eredità dei tagger operativi negli anni ’80 e ’90 – si chiamavano così i primi graffitari che si esprimevano prettamente senza autorizzazione – perché negli ultimi anni diverse iniziative e festival hanno coinvolto artisti e artiste di street art che hanno decorato così muri, pareti e in alcuni casi pilastri, cambiando il volto della città. Come i murales e l'arte urbana stanno cambiando Brescia Alcune opere, peraltro, si possono osservare a