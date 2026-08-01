Arte, tuffi, cinema: in città giornate d’agosto tutte da vivere

Agosto, tempo di vacanze. Ma non per tutti. C’è chi non parte, per ragioni economiche ma pure perché preferisce fare le ferie in un altro periodo. E poi ci sono i turisti, sempre più numerosi, e tra loro molti stranieri, che scelgono come meta la Leonessa d’Italia. E allora come trascorrere una giornata estiva in città?
Le opzioni sono più d’una. I musei civici sono aperti anche per tutto il mese di agosto e gratuiti per i nati e i residenti di tutta la provincia. Peraltro sono anche un ottimo modo per trovare rifugio dal caldo. Da Santa Giulia, a Brixia Parco Archeologico, dal Museo del Risorgimento alla Pinacoteca, fino al Museo delle Armi, le opportunità sono tante per chi ama arte, cultura e storia. Quest’anno ricorre il bicentenario del ritrovamento della Vittoria Alata, e tra le iniziative c’è la mostra «La Vittoria di Brescia. 40 fotografi e un’eterna bellezza», a Santa Giulia fino al 1° novembre, oltre agli allestimenti in Cavallerizza di Renato Corsini e Mario Cresci. Ci si può godere un aperitivo nella splendida cornice del Viridarium, all’interno del museo cittadino, grazie a «Stasera? Museo!» che Fondazione Brescia Musei propone anche per questa estate fino al 6 settembre.
Il Viridarium peraltro ospita il cinema sotto le stelle de «L’Eden d’estate» con proiezioni speciali, film sonorizzati dal vivo, incontri con critici, visite guidate, pellicole cult e proposte in lingua originale. Altra arena estiva in centro è «Moretto sotto le stelle», l’estate del cinema omonimo, nel cortile esterno del Mo.Ca.
Tante iniziative
Una giornata d’estate con un po’ più di frescura si può godere salendo il colle Cidneo fino al Castello - dove peraltro c’è il palinsesto estivo di «We love Castello» fino al 13 settembre - con una passeggiata in Maddalena, la montagna dei bresciani, o nei parchi. Che assieme ad altri spazi pubblici sono pure il palcoscenico di spettacoli, musica dal vivo, teatro per bambini e momenti di socialità di «Estate nei quartieri» promossa dalla Loggia.
Viste le alte temperature che ormai affliggono le nostre estati, il Comune ha organizzato una mappa di rifugi climatici, spazi pubblici gratuiti e facilmente accessibili in cui trovare refrigerio durante le giornate più bollenti. Per chi ha voglia di fare un tuffo, i lidi estivi delle piscine, comunali o gestiti da privati, sono perfetti per una giornata di relax. L’estate in città, davvero, non è più quella di un tempo. Perché è decisamente più bella e viva.