A un mese e mezzo dai roghi di via Cavour, a San Felice tornano a bruciare le auto. Questa volta è accaduto a Cisano, poco dopo le 6 di questa mattina, sabato 28 novembre, nel parcheggio all'ingresso del centro storico della frazione. Due le vetture coinvolte nell'incendio: di una non resta che la carcassa, mentre quella parcheggiata a fianco, una Toyota Yaris, ha riportato pesanti danni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Le cause del rogo sono ancora da chiarire.
La notizia ha fatto rapidamente il giro del paese e sui social si moltiplicano i commenti, tra rabbia ed esasperazione: "Ancora?", "Non se ne può più". Il pensiero corre inevitabilmente alla notte tra il 12 e il 13 ottobre, quando in via Cavour, nel centro di San Felice, due incendi a poca distanza l'uno dall'altro distrussero due auto, ne danneggiarono una terza e raggiunsero anche un'abitazione.
Ma la memoria va ancora più indietro: nell'autunno del 2020 sei vetture furono coinvolte in tre incendi nell'arco di appena undici giorni. Un'altra auto bruciò a novembre e un'altra ancora nel marzo del 2022. A maggio e luglio dello stesso anno le fiamme devastarono per due volte il noleggio di scooter di via Zerneri. Al momento, tuttavia, resta da accertare se il nuovo incendio abbia origine dolosa o accidentale e se vi siano collegamenti con i precedenti.