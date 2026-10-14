Due auto in fiamme a San Felice, tra paura del piromane e solidarietà

Una nuova notte di fuoco, e San Felice torna a fare i conti con un copione già visto. Due auto sono state distrutte, una terza è rimasta danneggiata e le fiamme hanno raggiunto anche un’abitazione. È accaduto in via Cavour, dove nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 ottobre sono divampati due incendi a poca distanza l’uno dall’altro. Nessun ferito, ma danni pesanti e il ricordo di una lunga serie di roghi.
Cosa è successo
L’allarme è scattato poco prima delle 3.30. A prendere fuoco sono state una vettura parcheggiata lungo la strada e una seconda auto sotto il portico di una casa. I Vigili del fuoco di Salò hanno spento le fiamme e impedito che si propagassero ancora. Il bilancio comprende però anche una terza macchina coinvolta e danni a muri, infissi, finestre e portoni dell’abitazione. A ricostruire quanto accaduto sono ora i carabinieri della Compagnia di Salò. I militari hanno raccolto testimonianze e stanno esaminando le immagini delle telecamere. Le cause non sono ancora state accertate e nessuna ipotesi viene esclusa. La vicinanza dei due incendi è uno degli elementi al centro degli accertamenti, ma la matrice dolosa non è al momento esclusa né confermata.
Raccolta fondi
Il paese, intanto, prova a reagire. Sui social è stata lanciata l’idea di affidare al Comune un fondo di solidarietà, aperto alle offerte dei cittadini, per sostenere chi dovrà affrontare le spese causate dalle fiamme. La raccolta non è ancora partita, ma la proposta ha già raccolto adesioni.
La paura
La preoccupazione nasce anche da ciò che San Felice ha già vissuto. Nell’autunno 2020 sei auto furono coinvolte in tre incendi in appena undici giorni: due in via Marconi, una in via del Lavoro e tre nel parcheggio di via Dietro Castello. A novembre bruciò un’altra vettura in via Garibaldi. Nel marzo 2022 le fiamme distrussero poi un’auto in via Fontanavecchia. A maggio e a luglio dello stesso anno fu colpito per due volte il noleggio di scooter in via Zerneri.
Il primo rogo mandò in cenere dodici Vespe; il secondo coinvolse almeno una dozzina di scooter, due auto e una casetta di legno. In quel caso le telecamere ripresero una persona mentre appiccava il fuoco in due punti del piazzale. Ora una nuova indagine si apre sui roghi di via Cavour.