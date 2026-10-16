Cinque nuovi laghetti popolati di piante per curare le Torbiere

Ha preso il via il progetto finalizzato al contrasto del progressivo interramento, un problema tipico delle zone umide. Saranno immesse la violetta d’acqua e l’erba vescica delle risaie

Flavio Archetti 16 ottobre 2026 2 ' di lettura

Uno dei nuovi laghetti - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Riserva delle Torbierepiante lacustrilaghetti Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...