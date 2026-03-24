Allarme siluro nel Garda: «Una minaccia per l’ecosistema»
«Non siamo più di fronte a un fenomeno emergente, ma a una vera e propria emergenza, che – senza allarmismi – richiede però risposte immediate e condivise». Con queste parole la presidente della Comunità del Garda Mariastella Gelmini interviene sulla questione della presenza del pesce siluro nel lago di Garda.
La minaccia
La crescita della specie, già segnalata dalla fine degli anni Ottanta ma oggi in forte espansione, minaccia l’ecosistema e la fauna autoctona. «Il fenomeno – afferma il vice presidente della Comunità Filippo Gavazzoni – può essere paragonato per impatto al caso del granchio blu nella Laguna Veneta. È a rischio l’equilibrio ambientale del lago». Per queste ragioni la presidente Gelmini lancia un appello alla politica regionale: «Serve un’azione forte, concreta e coordinata tra tutte le Regioni: non possiamo permetterci interventi frammentati o ritardi. Difendere il lago significa tutelare biodiversità, economia e identità dei territori».
Gelmini e Gavazzoni fanno presente che già dal febbraio 2024 la Comunità ha presentato alle Regioni Lombardia e Veneto e alla Provincia di Trento un pacchetto di proposte operative per affrontare le criticità più urgenti a tutela dell’ittiofauna.
Tra le azioni già attivate e in fase di sviluppo vengono ricordate il sostegno ai pescatori subacquei nel monitoraggio e nella cattura della specie; la promozione di sistemi di pesca selettivi specifici per il siluro; l’avvio di un confronto con le Regioni per creare una filiera economica del pescato; interventi contro altre specie invasive che stanno impoverendo la biodiversità. Ma servono risorse e interventi coordinati. Da qui l’appello della Comunità, che si propone come punto di raccordo tra territori e istituzioni.
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