Allarme siluro nel Garda: «Una minaccia per l’ecosistema»

«Non siamo più di fronte a un fenomeno emergente, ma a una vera e propria emergenza, che – senza allarmismi – richiede però risposte immediate e condivise». Con queste parole la presidente della Comunità del Garda Mariastella Gelmini interviene sulla questione della presenza del pesce siluro nel lago di Garda.

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La minaccia

La crescita della specie, già segnalata dalla fine degli anni Ottanta ma oggi in forte espansione, minaccia l’ecosistema e la fauna autoctona. «Il fenomeno – afferma il vice presidente della Comunità Filippo Gavazzoni – può essere paragonato per impatto al caso del granchio blu nella Laguna Veneta. È a rischio l’equilibrio ambientale del lago». Per queste ragioni la presidente Gelmini lancia un appello alla politica regionale: «Serve un’azione forte, concreta e coordinata tra tutte le Regioni: non possiamo permetterci interventi frammentati o ritardi. Difendere il lago significa tutelare biodiversità, economia e identità dei territori».

Gelmini e Gavazzoni fanno presente che già dal febbraio 2024 la Comunità ha presentato alle Regioni Lombardia e Veneto e alla Provincia di Trento un pacchetto di proposte operative per affrontare le criticità più urgenti a tutela dell’ittiofauna.

Tra le azioni già attivate e in fase di sviluppo vengono ricordate il sostegno ai pescatori subacquei nel monitoraggio e nella cattura della specie; la promozione di sistemi di pesca selettivi specifici per il siluro; l’avvio di un confronto con le Regioni per creare una filiera economica del pescato; interventi contro altre specie invasive che stanno impoverendo la biodiversità. Ma servono risorse e interventi coordinati. Da qui l’appello della Comunità, che si propone come punto di raccordo tra territori e istituzioni.